Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılara satılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle Hazineye ait olan ancak vatandaşlar tarafından ecrimisil ödenerek kullanılan ve şehir içinde kalan tarım arazileri, talep halinde kullanıcılara satılabilecek.

Yapılan düzenlemeyle belediye mücavir alan sınırları içinde kalan tarımsal arazilerin mücavir alan sınırları dışındaki taşınmazların satışında olduğu gibi rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden satışına imkan sağlandı.

Halihazırda tarım yapılan bu arazileri kullanan vatandaşların mülkiyet sorunu da bu yolla çözüme kavuşturulacak. Araziler herhangi bir şekilde tarımsal amaç dışında kullanılamayacak.

Son başvuru tarihi 31 Aralık olan bu düzenlemeden 70 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor. Vatandaşlar SMS, telefon ve toplantı gibi araçlar vasıtasıyla bu imkandan haberdar edilecek.

ARAZİNİN 3 YIL TARIMSAL AMAÇLA KULLANILMAMASI HALİNDE SATIŞ İŞLEMİ İPTAL EDİCELECEK