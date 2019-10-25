Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut hesabına asgari ödeme düzenlemesi

İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına, hesap sahiplerinin ödeme planlarına ve devlet katkısına ilişkin hususlara yönelik esaslar yeniden düzenlendi.

Değişiklikle, konut hesabı uygulamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Banka ile katılımcı arasında imzalanan sözleşmeyle belirlenen ödeme planına göre aylık veya 3 aylık olmak üzere alt sınırdan düşük, üst sınırdan yüksek olmamak kaydıyla konut edinim tarihine kadar yapılan ödemeler, düzenli ödeme olarak sayılacak.

Konut hesabının açılması ve işletilmesine ilişkin genel esaslar da değiştirildi. Bu kapsamda konut hesabı, bankaların yurt içi şubelerinde Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu yerine artık mevduat hesabı, katılma hesabı veya özel cari hesap olarak açılabilecek.