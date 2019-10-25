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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut hesabına asgari ödeme düzenlemesi

EMLAK HABERLERİ  | 25.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarı her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.Hesaptaki birikim, konut ediniminin hesabın bulunduğu bankaya tevsik edilmesi sonrasında aktarılacak. Ödeme planı yanında artık faiz oranı da katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilecek.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut hesabına asgari ödeme düzenlemesi

İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına, hesap sahiplerinin ödeme planlarına ve devlet katkısına ilişkin hususlara yönelik esaslar yeniden düzenlendi.

Değişiklikle, konut hesabı uygulamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Banka ile katılımcı arasında imzalanan sözleşmeyle belirlenen ödeme planına göre aylık veya 3 aylık olmak üzere alt sınırdan düşük, üst sınırdan yüksek olmamak kaydıyla konut edinim tarihine kadar yapılan ödemeler, düzenli ödeme olarak sayılacak.

Konut hesabının açılması ve işletilmesine ilişkin genel esaslar da değiştirildi. Bu kapsamda konut hesabı, bankaların yurt içi şubelerinde Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu yerine artık mevduat hesabı, katılma hesabı veya özel cari hesap olarak açılabilecek.

HESAPTAN PARA ÇEKME HAKKI

Katılımcı birden fazla konut hesabı açtıramayacak ve konut hesabı katılımcı tarafından başka bir bankaya taşınamayacak.

Konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarının her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacağı hususuna, katılımcı ile banka arasında yapılacak sözleşmede yer verilecek. Ödeme planı yanında artık faiz oranı da katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilecek.

Konut hesabından para çekilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, hesabın açılış tarihi ile çekim tarihine kadar hesapta biriken asgari ödeme tutarının dışında kalan tutar çekilebilecek.

Hesaptan çekim hakkı bir dönem içerisinde en fazla iki defa kullanılabilecek. Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabının bakiyesi, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamayacak.

Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınacak.

Birikim, konut ediniminin hesabın bulunduğu bankaya tevsik edilmesi sonrasında aktarılacak.

Bu şartların ihlali durumunda konut hesabına devlet katkısı ödenmeyecek ve hesap konut hesabı statüsünden çıkartılacak.

Bakanlık, bankalar tarafından gönderilen belgelerin ulaşmasını takip eden 30 iş günü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol edecek ve devlet katkısının konut hesabının bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlayacak.

EKSİK TUTARLAR TAMAMLANACAK

Konut hesaplarının ve devlet katkısı ödemelerinin denetimi, bilgi sistemleri dahil, Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılacak ama hesaplara ilişkin her türlü belgenin gizli dahi olsa kurula verilmesi gerekmeyecek. Denetime ilişkin esasları, Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Yönetmelik değişikliğinden önce yeniden değerleme oranı uygulanmaması sebebiyle hesap bakiyesi alt limit üzerinden ödenmesi gereken tutarın altında kalan hesapların eksik kalan tutarları, bugünden itibaren 3 ay içerisinde bankalar tarafından katılımcılara bildirim yapılarak tamamlatılacak.

Katılımcı bazında eksik yatırılan aylar ve tutarlara ilişkin bilgiler bakanlığa bildirilecek.

KAYNAK:AA

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çekim hakkı Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik resmi gazete

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