Konut satışlarını bu yıl ikinci el sırtlıyor

FuzulEv tarafından 2019'da satılan konutlara ilişkin hazırlanan "2019 Konut Satışında İkinci Ellerin Yeri" başlıklı rapora göre, yılın 7 ayında Türkiye genelinde yerli ve yabancılara satılan toplam konut sayısı 608 bin 32 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ORAN NEVŞEHİR YALOVA'DA



İkinci el konut satışlarının birinci eli geride bıraktığı illerin başında Nevşehir geliyor. 7 ayda Nevşehir'de toplam satılan bin 469 konutun yüzde 80,67'sini ikinci eller oluşturdu.

Bu alanda Nevşehir'i yüzde 77,5 ile Yalova, yüzde 77 ile Karaman, yüzde 76 ile Kars, yüzde 75 ile Ardahan, yüzde 71 ile Balıkesir, yüzde 69 ile Karabük, yüzde 68 ile Kilis, yüzde 67 ile Muğla ve Ağrı, yüzde 66 ile Kayseri, Aydın ve Ankara takip ediyor.

Bu kentlerde toplam konut satışının 3'te ikisinden fazlasının ikinci el olduğu görüldü.

İkinci el satış oranı Antalya ve Osmaniye'de yüzde 65, Bolu, Isparta ve Mersin'de yüzde 64, Sakarya ve Kırşehir'de yüzde 63, Afyonkarahisar, Niğde, Yozgat ve Trabzon'da yüzde 62, Eskişehir, Adana, Diyarbakır, Bitlis, Denizli ve Kocaeli'de yüzde 61, İzmir ve Malatya'da yüzde 60, Batman, Bursa, Siirt, İstanbul, Gaziantep ve Kırıkkale'de yüzde 58 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ ELDE EN DÜŞÜK GÜMÜŞHANE VE ŞIRNAK

Yılın 7 ayında ikinci el satışlarının en düşük olduğu kent ise yüzde 42,6 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi bu alanda yüzde 43 ile Şırnak ve Kastamonu, yüzde 44 ile Ordu ve Giresun, yüzde 45 ile Burdur, yüzde 46 ile Kırklareli, Muş, Rize, Hakkari ve Artvin takip etti.