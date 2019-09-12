Murat Kurum, 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı.

"8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık" diyen Kurum, bunları kısaca şöyle sıraladı:

Kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız. Her bir şehrimizin kendine özgü kentsel dönüşüm planı olacak.

Dönüştürülmesi acil olan 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz.

Üçüncü olarak taşkın, heyelan, sel riski olan bölgelerdeki yapılar taşınacak. 12 Temmuz'da Karadeniz bölgesi için iklim değişikliği eylem planını hazırladık.

Tarihi kent merkezi ve meydanlar yenilenecek, tarihi hüvviyetine kavuşturulacak. Doğal ve kültürek alanlarımızda, kıyılarda yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Bodrum'daki kaçak yapılara ilişkin tespitlerimizi yaptık, ilgililere bildirdik. Ayder'deki doğal güzellikleri bozan salıncakların yıkımını gerçekleştirdik.