FİNANS

TOKİ'nin 583 lira taksitli konutlarına rekor başvuru

EMLAK HABERLERİ  | 09.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

TOKİ’nin 67 şehirdeki 50 bin yeni sosyal konutuna vatandaşlardan talep yağıyor.

TOKİ'nin 583 lira taksitli konutlarına rekor başvuru

19 Nisan’da başvurusu son bulacak Bursa’daki 280 konut için şimdiden 43 bin 119 kişi başvurdu.

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