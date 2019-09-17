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Altın fiyatları 17 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EMTİA HABERLERİ  | 17.09.2019 07:08 | Son Güncelleme

Altın fiyatları Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırı ve küresel gelişmelerin ardından dün yüzde 1.0’ın üzerinde arttı. İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 17 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

17 Eylül itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 17 EYLÜL

Çeyrek Altın fiyatı: 441,59
Gram Altın Fiyatı: 275,99
Yarım altın Fiyatı: 880,41
Cumhuriyet altını fiyatı: 1825,00

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI KAÇTAN KAPANDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,22 artışla 275,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 275,20 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları küresel gelişmelerin ardından dün yüzde 1.0’ın üzerinde arttı.

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