FİNANS

"2018 yılını yüzde 3-3,5 civarı büyüme ile kapatacağız"

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 10:38 | Son Güncelleme

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu: - "Sektör olarak 2018 yılını yüzde 3-3,5 civarında bir büyüme ile kapatacağız" - "Oluklu mukavva sektörünün ihtiyacı olan kağıtların yüzde 75-80'i geri dönüşümden elde ediliyor. Geri kalan yüzde 20-25'i ise kraft kağıt olarak tabir edilen birincil elyaf kraft-liner kağıtlardan oluşmaktadır"

İSTANBUL (AA) - Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu,"Sektör olarak 2018 yılını yüzde 3-3,5 civarında bir büyüme ile kapatacağız." ifadelerini kullandı.

OMÜD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Görenoğlu, sektörün hammaddelerinden biri olan kraft kağıt üzerindeki ek maliyetlerin ve vergi yüklerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Görenoğlu, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümeyi yakalaması için yerli üretimin desteklenmesi şart olduğunu kaydetti.

Sektör olarak 2018 yılını yüzde 3-3,5 civarında bir büyüme ile kapatacaklarını belirten Görenoğlu, "Hükümetin 2019 yılı GSMH büyüme oranı tahmini olarak yüzde 2,3'tür. Sektörümüzün de bu oran civarında bir büyüme sergileyeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Görenoğlu, 2018 yılının ilk yarısında oluklu mukavva sektörünün yüksek büyüme oranları elde ettiğini kaydeden Görenoğlu, 2018 ilk iki çeyreğinde sektörün yüksek büyüme oranları elde etmiş olmasına rağmen üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında küçük bir büyüme gerçekleştirdiğini belirtti.

Görenoğlu, "Dördüncü çeyrekte bir miktar küçülme tahmin edilmekte. Sektörümüz gayri safi milli hasıladaki değişimle paralel büyüklükte bir değişim sergiliyor. 2018 yılını bir önceki yıla göre yüzde 3 civarında bir büyüme ile kapatacağımızı tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık üretimin 2018 sonu itibarıyla 2 milyon 300 bin tona ulaşacağını belirten Görenoğlu, şunları kaydetti:

"Oluklu mukavva sektörünün ihtiyacı olan kağıtların yüzde 75-80'i geri dönüşümden elde ediliyor. Geri kalan yüzde 20-25'i ise kraft kağıt olarak tabir edilen birincil elyaf kraft-liner kağıtlardan oluşmaktadır. Ülkemizde kraft kağıt üreticisi tek bir işletme olup, ülkemizin ihtiyacının ancak yüzde 13-15'ini karşılayabilmektedir. Geri kalan yüzde 85-87'si ise ithal ediliyor. Ne yazık ki, ABD'den ithal edilen kraftliner kağıtlarda yüzde 12,24 ile 19,96 oranları arasında; Finlandiya, Polonya, Rusya, Brezilya’dan ithal edilen kraft kağıtlara da yüzde 5 ile yüzde 11,34 oranlarında anti damping vergisi uygulanmaktadır. Bu vergilerin yanı sıra ABD'den ithal edilen kağıtlara Ağustos 2018 tarihinden itibaren yüzde 20 oranında ek vergi konulmuştur.

Sektör ihtiyacını yerli üretimle karşılayamadığı için zorunlu olarak ithalata başvuruyor. Bu sebeple anti-damping önlemleri ve ek vergiler sektörün dışa bağımlılığını ortadan kaldırmadığı gibi azaltmayı dahi sağlamamaktadır. Getirilen vergiler yabancı firmaları cezalandırmaktan uzak. Ancak her getirilen ek mali yükümlülük enflasyonist etki yarattığı için maalesef tüketiciler cezalandırılıyor.Özellikle yaş meyve sebze ihracatında yüzde 100'e varan oranda yaygın olarak kullanılan kraft kağıtlara getirilen her vergi enflasyonist bir etki yaratıyor. Ticaret Bakanlığı bir yandan gıda enflasyonunu düşürmek için tedbirler alırken, aynı Bakanlığın bir başka birimi gıda enflasyonuna olumsuz etki yaratacak gıda ambalajlamada yüzde 100 kullanılan kraft kağıtlara vergi getiriyor. Sektörümüzün üzerindeki ek maliyetler ve vergi yüklerinin kaldırılmaması halinde 2019 bizim açımızdan zorlu bir yıl olacak. Temennimiz hükümetimizin bir an evvel Türk ekonomisine hiçbir fayda sağlamayan anti-damping ve ek vergileri kaldırmasıdır."

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Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Başkanı Mehmet Nuri G

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