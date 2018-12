"2018 yılını yüzde 3-3,5 civarı büyüme ile kapatacağız"

Sektör ihtiyacını yerli üretimle karşılayamadığı için zorunlu olarak ithalata başvuruyor. Bu sebeple anti-damping önlemleri ve ek vergiler sektörün dışa bağımlılığını ortadan kaldırmadığı gibi azaltmayı dahi sağlamamaktadır. Getirilen vergiler yabancı firmaları cezalandırmaktan uzak. Ancak her getirilen ek mali yükümlülük enflasyonist etki yarattığı için maalesef tüketiciler cezalandırılıyor.Özellikle yaş meyve sebze ihracatında yüzde 100'e varan oranda yaygın olarak kullanılan kraft kağıtlara getirilen her vergi enflasyonist bir etki yaratıyor. Ticaret Bakanlığı bir yandan gıda enflasyonunu düşürmek için tedbirler alırken, aynı Bakanlığın bir başka birimi gıda enflasyonuna olumsuz etki yaratacak gıda ambalajlamada yüzde 100 kullanılan kraft kağıtlara vergi getiriyor. Sektörümüzün üzerindeki ek maliyetler ve vergi yüklerinin kaldırılmaması halinde 2019 bizim açımızdan zorlu bir yıl olacak. Temennimiz hükümetimizin bir an evvel Türk ekonomisine hiçbir fayda sağlamayan anti-damping ve ek vergileri kaldırmasıdır."