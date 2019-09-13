FİNANS

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

ANTALYA, TÜRKİYE'NİN EN REKABETÇİ SEKİZİNCİ İLİ 200'e yakın KOBİ temsilcisinin katılımıyla Antalya'dan başlayan 'İşimi Yönetebiliyorum' projesinin açılış konuşmacıları arasında yer alan Batı Akdeniz Sanayi ve İş dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya'nın Türkiye'nin en rekabetçi sekizinci ili olduğunu söyledi.

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

ANTALYA, TÜRKİYE'NİN EN REKABETÇİ SEKİZİNCİ İLİ
200'e yakın KOBİ temsilcisinin katılımıyla Antalya'dan başlayan 'İşimi Yönetebiliyorum' projesinin açılış konuşmacıları arasında yer alan Batı Akdeniz Sanayi ve İş dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya'nın Türkiye'nin en rekabetçi sekizinci ili olduğunu söyledi. Tarım ve tarıma dayalı sanayisi ile öne çıkan Antalya'nın, son 20 yılda gerçekleştirdiği yatırımlar ile dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını kaydeden Erdoğan, "Günümüzde sürdürülebilir kalkınma yerelden başlıyor. Kentlerin marka gücüyle, ülkelerinin rekabetçiliğine katkı yaptığı gerçeğini göz ardı etmeden hareket etmek zorundayız. Bu gerçekten hareketle öncelikle özel sektörün yetkinliğini, günümüz dijitalleşen dünyasına hazırlamak zorundayız" dedi.
'KENTİMİZDE BAŞLAMASI ÖNEMLİ'
Ekonominin en kırılgan yapıları olan KOBİ'lerin dayanıklılığını artırmanın hem bölge hem de ülke için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, "Bunu gerçekleştirmenin yolu da KOBİ'lerimizin öncelikle işini yönetebilmesini sağlamaktan geçiyor. Projenin yerel kalkınmayı ve rekabetçiliği geliştireceğine, işletmelerimize, dijital devrimin hız ve verimlilik esaslı yetenekler kazandıracağına inanıyorum. İşimi Yönetebiliyorum projesinin ulusal tanıtımının kentimizden başlatılmasını da anlamlı ve değerli görüyorum" diye konuştu.
'KOBİLER İSTİHDAMIN YÜZDE 60'INI KARŞILIYOR'
Projenin ortaklarından Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, dünyadaki şirketlerin yüzde 90'ını oluşturan, global ölçekteki istihdamın yüzde 50 ile 60'ını sağlayan KOBİ'lerin global ekonomilerin itici gücü konumunda olduğunu söyledi. Visa'nın dünya çapında 200'ü aşkın ülkede, 16 bin banka ve finansal kuruluşla iş ortaklığında 3,4 milyar Visa logolu kartı 54 milyon iş yeri ile buluşturan bir ticaret ağını temsil ettiğini belirten Tezel, "Visa olarak sadece bireylerin değil, işletmelerin de kolay ve güvenli bir şekilde ödeme alabilmesi ve ödeme yapabilmesi için bir güven sistemi işletiyoruz. Sunduğumuz yeni nesil ürün ve çözümlerle ticaretin kolaylaşmasını sağlıyoruz. İşimi Yönetebiliyorum projesiyle KOBİ'lerin uzun vadeli planlama yapan, hedeflerini, performans göstergelerini belirleyen ve bunları bir iş geliştirme planı çerçevesinde takip eden yapıya sahip olmalarını sağlarken, hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmaları için de gereken donanımı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

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