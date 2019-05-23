Söz konusu süreci hassasiyetle takip ediklerini anlatan Aydın, "Gelecek 3-5 yıl içinde bölgemizi tamamen temiz enerjinin üretildiği, çatılarda güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üretebilen ve kullanan bir bölgeye dönüştürme projemiz var." diye konuştu.

Aydın, OSTİM'de inşa edilecek her işletme ve binanın çatısına güneş panelleri kurulacak şekilde tasarlanacağını ve buradan elektrik üretilebileceğini söyledi.

OSTİM Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Center for Energy and Value Issues (CEVI) iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı'nda konuşan Aydın, OSTİM'in imar planlarını temiz enerji hedeflerine yönelik olarak değiştirdiklerini dile getirdi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, enerji alanında önemli bir hedefe ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Gelecek 3-5 yıl içinde bölgemizi tamamen temiz enerjinin üretildiği, çatılarda güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üretebilen ve kullanan bir bölgeye dönüştürme projemiz var." dedi.

Enerji üretiminde bütün zincirin tamamında yöneten, üreten, piyasaları takip eden bir ağlarının olduğunu ifade eden Aydın, bölgedeki firmaları bir araya getirerek yenilenebilir enerjiyle ilgili bir kümelenme faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

OSTİM OSB'deki firmalarla birlikte rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidrojen ve enerji verimliliği alanlarında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Aydın, bu alanlarda yerli teknolojileri üretin faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda bir teknoloji geliştirme bölgesi kurduklarının bilgisini veren Aydın, "Yenilenebilir enerji odaklı Ar-Ge faaliyetleri yapacak firmalarımızın yer aldığı bir ortam oluşturmuş durumdayız. Ülkemizde rüzgar türbiniyle ilgili yapılan çalışmanın hamisiyiz. Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) projesinin başlangıç noktası olarak OSTİM bölgesini ve bizim kümelenmemizi gösterebiliriz." diye konuştu.

