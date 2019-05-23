FİNANS

7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın: - "Gelecek 3-5 yıl içinde bölgemizi tamamen temiz enerjinin üretildiği, çatılarda güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üretebilen ve kullanan bir bölgeye dönüştürme projemiz var" - "Enerji üretiminde bütün zincirin tamamında yöneten, üreten, piyasaları takip eden bir ağımız var"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, enerji alanında önemli bir hedefe ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Gelecek 3-5 yıl içinde bölgemizi tamamen temiz enerjinin üretildiği, çatılarda güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üretebilen ve kullanan bir bölgeye dönüştürme projemiz var." dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Center for Energy and Value Issues (CEVI) iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı'nda konuşan Aydın, OSTİM'in imar planlarını temiz enerji hedeflerine yönelik olarak değiştirdiklerini dile getirdi.

Aydın, OSTİM'de inşa edilecek her işletme ve binanın çatısına güneş panelleri kurulacak şekilde tasarlanacağını ve buradan elektrik üretilebileceğini söyledi.

Söz konusu süreci hassasiyetle takip ediklerini anlatan Aydın, "Gelecek 3-5 yıl içinde bölgemizi tamamen temiz enerjinin üretildiği, çatılarda güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üretebilen ve kullanan bir bölgeye dönüştürme projemiz var." diye konuştu.

Enerji üretiminde bütün zincirin tamamında yöneten, üreten, piyasaları takip eden bir ağlarının olduğunu ifade eden Aydın, bölgedeki firmaları bir araya getirerek yenilenebilir enerjiyle ilgili bir kümelenme faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

OSTİM OSB'deki firmalarla birlikte rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidrojen ve enerji verimliliği alanlarında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Aydın, bu alanlarda yerli teknolojileri üretin faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda bir teknoloji geliştirme bölgesi kurduklarının bilgisini veren Aydın, "Yenilenebilir enerji odaklı Ar-Ge faaliyetleri yapacak firmalarımızın yer aldığı bir ortam oluşturmuş durumdayız. Ülkemizde rüzgar türbiniyle ilgili yapılan çalışmanın hamisiyiz. Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) projesinin başlangıç noktası olarak OSTİM bölgesini ve bizim kümelenmemizi gösterebiliriz." diye konuştu.

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7'inci Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın türkiye yenilenebilir enerji

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