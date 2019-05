OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, enerji alanında önemli bir hedefe ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Gelecek 3-5 yıl içinde bölgemizi tamamen temiz enerjinin üretildiği, çatılarda güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üretebilen ve kullanan bir bölgeye dönüştürme projemiz var." dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Center for Energy and Value Issues (CEVI) iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı'nda konuşan Aydın, OSTİM'in imar planlarını temiz enerji hedeflerine yönelik olarak değiştirdiklerini dile getirdi.

Aydın, OSTİM'de inşa edilecek her işletme ve binanın çatısına güneş panelleri kurulacak şekilde tasarlanacağını ve buradan elektrik üretilebileceğini söyledi.

Söz konusu süreci hassasiyetle takip ediklerini anlatan Aydın, "Gelecek 3-5 yıl içinde bölgemizi tamamen temiz enerjinin üretildiği, çatılarda güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üretebilen ve kullanan bir bölgeye dönüştürme projemiz var." diye konuştu.