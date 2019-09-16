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AESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, turistin kent merkezine inmemesinin nedeninin, 'her şey dahil' sistemi ile esnafın ürünlere etiket takmaması olduğunu söyledi.

AESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, turistin kent merkezine inmemesinin nedeninin, 'her şey dahil' sistemi ile esnafın ürünlere etiket takmaması olduğunu söyledi. Dere, "Rehberler 'Çarşıya inmeyin, çarşıda mallar sahte, sizi dolandırırlar, can güvenliğiniz yok' gibi söylem kullanıyorlarsa, bu vatan hainliğine girer" dedi.
Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 16 milyon turist hedefine yaklaşıyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kente, bu yıl 1 Ocak- 22 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 5 bin 323 turist geldi. Ağustos ayı rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı. Turist sayısı artmasına rağmen kent merkezine turist inmediği, inen turistin ise esnafa yeterli faydası olmadığı yönündeki iddialar ise tartışma konusu oldu.
ÖNCE ETİKET
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, turistin şehre inmediğine yönelik dönem dönem açıklama yaptıklarını söyledi. Turistin şehre gelmemesine yönelik öncelikle kendilerini irdelediklerini kaydeden Dere, bazı hataların esnaftan kaynaklandığını dile getirdi. Dere, “Ben başkan olduktan sonra toplantılar yaparak önlemler almaya çalışıyoruz. Örneğin bizim etiket koyma zorunluluğumuz var. Önce etiketimizi koyacağız, iş yerinin türüne göre menümüzü masalara koymamız gerekiyor. Kaliteli mal satmamız gerekiyor, satarken de fahiş fiyat koymamamız lazım. Bunları sağladıktan sonra turist şehre neden gelmiyor dememiz gerekiyor" dedi.
TURİSTİN ŞEHRE GELECEK VAKTİ YOK
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, turistin şehre gelmesine yönelik önerilerini sunduklarını belirten Dere, her şey dahil sistemi nedeniyle turistin çarşıya çıkmadığını söyledi. Dere, “Turistin şehre gelecek vakti yok. Uyumadığı sürece sabah kahvaltı ile başlıyor, ara kahvaltı, öğle yemeği, ikindi çayı, akyam yemeği ve gece çorbası derken hiç boş vakti kalmıyor. Yeme içme üzerine kurulu bir sistem var. Buraya gelen turist dinlenme ve eğlenme amacıyla geliyor. Alışveriş turistleri, alışveriş merkezlerine götürülüyor. Çarşı esnafına geldiği zaman kültürü ve tarihi görme imkanı var. Turist çarşıya gelirse her türlü hizmete açığız" diye konuştu.
Bazı rehberlerin çarşıya inen turiste alışveriş yapmaması yönünde söylemde bulunduğu iddialarını kendilerinin de duyduğunu dile getiren Dere, bunun vatana ihanet ile eş olduğunu kaydetti. Dere, “Rehberler 'çarşıya inmeyin, çarşıda mallar sahte, çarşıda sizi dolandırırlar, can güvenliğiniz yok' gibi söylem kullanıyorlarsa bu vatan hainliğine girer. Rehberlerin bunları söyleyeceğini düşünmüyorum. Herkes rahat geziyor, güvenliğimiz had safhada. Artık turist yavaş yavaş merkeze inmeye başladı. Biz güven verdikten sonra turist niye gelmesin?" dedi.
ESNAFA EĞİTİM
Sokak etkinlikleri yapmaya başladıklarını anlatan Dere, dükkanların geç saatlere kadar açık tutulması gerektiğini vurguladı. “İş yok deyip dükkanı kapatmak olmaz. Işıklarımız yanar vaziyette geç saatlere kadar beklememiz lazım" diyen Dere, “Önümüzdeki günlerde Akdeniz ve Bilim üniversiteleri ile esnafa sokakta eğitim vereceğiz. Davranış kuralları, stres ve kişisel eğitimlerle turiste en iyi şekilde hitap edeceğiz" diye konuştu.

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AESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyorAESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyorAESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyorAESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyor

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