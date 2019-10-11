Aksa, marin jeneratörleriyle Boat Show'da

İSTANBUL (AA) - Aksa Jeneratör, 5 Ekim'de kapılarını açan ve 13 Ekim tarihine kadar devam edecek olan GİSBİR Boat Show Tuzla fuarında yerini aldı.

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, GİSBİR Boat Show Tuzla'da tekne ve yatlara özel olarak geliştirdiği Marin Jeneratör serisiyle yer alan Aksa Jeneratör, 200’den fazla tekne ile 50 bin kişiden fazla ziyaretçiye ürünlerini tanıttı.

Kara ve denizde her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanan ürün yelpazesiyle dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Aksa Jeneratör, marin jeneratörleriyle deniz taşıtlarının enerji ihtiyacına destek veriyor.

Tekne ve gemiler için özel olarak farklı güç tiplerinde ve boyutlarda üretilen Aksa marin jeneratörler, öncelikle kısıtlı alan kullanımına odaklanıyor. Uluslararası denizcilik kurallarına göre üretilen marin jeneratörler, denizcilere enerjiyi en konforlu biçimde sunmak üzere üretiliyor.

Aksa marin jeneratörler, dizel yakıtlı motor seçenekleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Profesyonel servis ekipleriyle hizmet veren Aksa Jeneratör, montaj dahil olmak üzere tüm servis hizmetlerini de ürün satışıyla beraber gerçekleştiriyor.