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Allianz Türkiye, yenilikçi fikirleri desteklemeyi sürdürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

Allianz Türkiye, yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapma vizyonuyla yenilikçi iş modellerini ve projeleri kurduğu inovasyon ofisiyle desteklemeye devam ediyor - Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği kurum içi girişimcilik programıyla çalışanlar tarafından önerilen 2 projeyi hayata geçirme kararı alan Allianz Türkiye, paydaş olarak destek verdiği İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı'nın finali niteliğindeki Big Bang ödül töreninde de iki girişime toplam 125 bin lira ödül verdi

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapma vizyonuyla yenilikçi iş modellerini ve projeleri kurduğu inovasyon ofisiyle desteklemeye devam ediyor.

Şirketin açıklamasına göre, inovasyonu stratejik bir odak noktası olarak konumlayan Allianz Türkiye, bu odağı etkin yönetebilmek amacıyla kurduğu inovasyon ofisiyle, bir yandan kurum içindeki girişimcilik potansiyelini harekete geçirirken, diğer yandan dışarıdaki girişimcilerle yenilikçi iş modelleri için entegrasyonlar, üniversitelerle iş birlikleri ve Allianz Grubu'yla inovasyon fırsatları yaratıyor.

Bu çerçevede Allianz Türkiye, 2018 yılında ikincisini gerçekleştirdiği kurum içi girişimcilik programı kapsamında şirket çalışanları tarafından geliştirilen 73 fikrini değerlendirerek seçilen 7 projeyi hızlandırma programına aldı. Hızlandırma programı sonunda gerçekleştirilen ve icra kurulunun jüri olarak katıldığı eleme sonucunda 2 projenin 3 aylık kuluçka aşamasına geçmesine karar verildi.

Kuluçka aşamasının sonunda gerçekleştirilen finallerde Allianz Türkiye İcra Kurulu, her iki projeyi de ödüle layık görerek uygulamaya alma kararı verdi. Ödüle layık görülen "AllGame Oyunlaştırılmış Eğitim Platformu" ve "Seç Sigortala" ürününü geliştiren takımların her bir üyesi, 10 bin lira ödülün yanı sıra Berlin European School of Management and Technology'de eğitim hakkı kazandı.

"AllGame Oyunlaştırılmış Eğitim Platformu", çalışanlara yönelik, konuları oyunlaştırarak eğitim veren ve eğitim başarısını artıran bir platform özelliği gösterirken, "Seç Sigortala" ürünü ise genç neslin günlük hayatlarında sıkça kullandıkları cep telefonu, bilgisayar, bisiklet gibi ürünlere aylık koruma ve istedikleri an değişim imkanı sağlayan esnek bir sigorta hizmeti sunuyor.

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- 8 ayda 100'den fazla start up ile fikir alışverişi

Kurum dışı girişimcilik programı kapsamında ise İTÜ Çekirdek ile iş birliği yapan Allianz Türkiye, paydaş olarak destek verdiği Ön Kuluçka Programı'nda yer alan Big Bang final etkinliğinde iki girişime toplam 125 bin lira ödül verdi. 8 aylık süreçte 100'den fazla start up ile tanışan Allianz Türkiye, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi bünyesinde bulunan birçok farklı girişimle de iş birliği yapma olanağı buldu.

Kurum dışı girişimçilik programı çerçevesinde Allianz tarafından 75 bin lirayla ödüllendirilen "AkıllıBES", bireysel emeklilikte akıllı yatırım kararları almak için akıllı bir algoritma uygulaması niteliğinde. Uygulama, yatırımcıları finans konusunda uzmana gerek duymadan birkaç dakika içinde bilgilendirerek akıllı yatırım kararları vermelerini sağlıyor; yatırımcı davranışlarına, kişisel finans konularına, finansal planlama kavramlarına ve yatırımcı psikolojilerine bağlı olarak kişiye özel tavsiyelerde bulunuyor.

50 bin liralık ödülü kazanan "ConnectION" ise "akıllı plakalık" ve bu plakalığı akıllı telefon üzerinden rahatlıkla yönetmeyi mümkün kılan bir uygulama sunuyor. Bu çerçevede "ConnectION"; otomobiller için akıllı cep telefonları üzerinden kullanılabilen, kolay park imkanı sağlayan kablosuz geri görüş kamerası, "çekildi" veya "çalındı" uyarısı vererek araç takibi yapmaya olanak sağlayan "Arabam Nerede?", olası bir kaza anında çarpışma şiddetini algılayarak polis, hastane, itfaiye gibi birimlere otomatik haber verebilme gibi birçok özelliği olan "Kullanım Asistanı" ürünlerini sunuyor.

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