Allianz Türkiye, yenilikçi fikirleri desteklemeyi sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapma vizyonuyla yenilikçi iş modellerini ve projeleri kurduğu inovasyon ofisiyle desteklemeye devam ediyor.

Şirketin açıklamasına göre, inovasyonu stratejik bir odak noktası olarak konumlayan Allianz Türkiye, bu odağı etkin yönetebilmek amacıyla kurduğu inovasyon ofisiyle, bir yandan kurum içindeki girişimcilik potansiyelini harekete geçirirken, diğer yandan dışarıdaki girişimcilerle yenilikçi iş modelleri için entegrasyonlar, üniversitelerle iş birlikleri ve Allianz Grubu'yla inovasyon fırsatları yaratıyor.

Bu çerçevede Allianz Türkiye, 2018 yılında ikincisini gerçekleştirdiği kurum içi girişimcilik programı kapsamında şirket çalışanları tarafından geliştirilen 73 fikrini değerlendirerek seçilen 7 projeyi hızlandırma programına aldı. Hızlandırma programı sonunda gerçekleştirilen ve icra kurulunun jüri olarak katıldığı eleme sonucunda 2 projenin 3 aylık kuluçka aşamasına geçmesine karar verildi.

Kuluçka aşamasının sonunda gerçekleştirilen finallerde Allianz Türkiye İcra Kurulu, her iki projeyi de ödüle layık görerek uygulamaya alma kararı verdi. Ödüle layık görülen "AllGame Oyunlaştırılmış Eğitim Platformu" ve "Seç Sigortala" ürününü geliştiren takımların her bir üyesi, 10 bin lira ödülün yanı sıra Berlin European School of Management and Technology'de eğitim hakkı kazandı.