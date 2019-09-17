Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Fabrika kapandıktan sonra aldıkları eğitimi ve edindikleri iş tecrübeleriyle kendi iş yerlerini açtıklarını anlatan Sargın, "Şu anda iş yerimiz 7. yılında olup bazı makinelerimizi de KOSGEB sayesinde alarak yolumuza devam ettik. Şu anda fabrikamızda 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Almanya'dan edinmiş olduğumuz bu bilgileri ve tecrübeleri, Almanlara barbekü satarak yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

MEHMET KARAKAŞ - Sakarya'da kapatılan Alman barbekü fabrikasından tazminatları karşılığında üretim kalıpları alan iki girişimci, KOSGEB desteğiyle ürettikleri barbeküleri Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülkeye pazarlıyor.

Almanlara sadece barbekü satmadıklarını, ürün çeşitlerini artırıp, baca sistemleri, baca şapkaları, barbekü çeşitleri ve bahçe yapı elemanları gibi diğer aksesuarı da beraberinde Avrupa'ya ihraç edeceklerini aktaran Sargın, "Ben ve ortağım Almanlardan öğrendiklerimizi Almanlara satmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Sargın, bundan sonraki süreçte üretimi daha da artırıp iç piyasaya daha çok ürün vermek ve bunun yanında da dünya pazarlarında yer almak istediklerini dile getirerek, "Hem iç piyasa ve hem yurt dışı piyasaya dengeli bir şekilde götürmek istiyoruz. 2020 yılında üretimi daha da artırıp daha çok ihraç yapmak istiyoruz. Devletten alacağımız hibe yardımıyla Almanlardan aldığımız makinenin yerlisini burada yaptırmak istiyoruz ve üretimi de daha da artıracağız. Firmamızı ilk kurduğumuzdaki üretimle şimdiki üretimimizi yüzde 100 artırdık ve ayrıca ürün çeşitlerini de çoğalttık." diye konuştu.

- "Bütün Avrupa ülkelerine mal satmayı tasarlıyoruz"

Sargın, ürünlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Irak, Azerbaycan, Polonya ve Almanya gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi.