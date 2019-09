Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Almanya'dan ürünlere çok talep geldiğine işaret eden Sargın, "Yani Almanlardan öğrendiğimizi Almanlara satıyoruz. Önümüzdeki günlerde kapasitemizi arttırıp bütün Avrupa ülkelerine mal satmayı tasarlıyoruz. Zaten şu anda Almanya'ya yoğun bir şekilde ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Her gün yeni bir ürün geliştiriyoruz"

Firmanın diğer ortağı 40 yaşındaki Erkan Bal da Almanya'da gördükleri eğitim, bilgi, Ar-Ge çalışmalarını kendi çalışanlarına aktardıklarını anlatarak, Alman disipliniyle üretim yaptıklarını kaydetti.

Ürün çeşitliliğini 6'dan 60'a çıkardıklarının bilgisini paylaşan Bal, yıllık 5 bine yakın barbekü satışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Her gün bir ürün geliştirmeye çalıştıklarına vurgu yapan Bal, "Her gün yeni bir ürün geliştiriyoruz üretiyoruz ve biz de ürettikçe mutlu oluyoruz. Her gün geçtikçe büyüyoruz ve biz üretime açız, üretime iştahlıyız. Şu anda fabrikamızda 30 kişi ile işimizi yürütüyoruz fakat önümüzdeki günlerde büyüdükçe bu sayı 100'e çıkacaktır. Yani bizler Alman fabrikasında Almanlardan öğrendiğimiz işi şu anda biz Almanlara satıyoruz. Bu da bizleri oldukça memnun ediyor ve Türk ekonomisine de katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.