Anadolu Efes’in yeni CEO’su Can Çaka oldu

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı Can Çaka, Anadolu Efes CEO’su ve Bira Grubu Başkanı olarak atandı.

Anadolu Grubu’nda 1997 yılından bu yana çeşitli pozisyonlarda görev yapan Can Çaka, 1 Ocak’ta yeni görevine başlayacak.

John Gavin Hudson’ın yerine atanan Can Çaka, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve aynı üniversitenin İdari Bilimler Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 1994’te İş Analisti ve Sistem Mühendisi olarak başlayan Çaka, Anadolu Grubu’na 1997’de Anadolu Efes Yurtdışı Yatırımlar biriminde Finans Uzmanı olarak katıldı. 1997 - 2005 arasında bu görevini sürdüren Çaka, Efes Ukrayna Bira Fabrikası'nda Finans ve İdari İşler Müdürü, Efes Bira Grubu Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Efes Bira Grubu Strateji ve İş Geliştirme Direktörü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Çaka, Nisan 2008 - Aralık 2012 arasında Anadolu Efes Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yaptı. (Fotoğraflı)