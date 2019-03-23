Arap yatırımcılardan gayrimenkul fuarına yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 13.’sü düzenlenen Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, Körfez Bölgesinden alıcı ve yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Junior Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez Bölgesinden yatırımcıları, acenteleri ve bireysel alıcıları buluşturan 13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, Hilton Convention Center'da başladı. Yoğun ilgi gören fuar yarın da tüm gün boyunca devam edecek.

Açıklamada fuar açılışındaki görüşlerine yer verilen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Türkiye'nin her yıl 1 milyon konutun satıldığı devasa bir piyasaya sahip olduğunu bildirdi.Türkiye'nin yerli yatırımcı olduğu kadar yabancı yatırımcı için de çok önemli ve güvenli bir pazar olduğunu ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu pazarı geliştirmek için önemli düzenlemeler yaptık. En önemli konu konut sahibi olanlara Türk vatandaşlığı alma yolunun açılması oldu. Bu yolla ülkemize giren değer 1,2 milyar liraya ulaştı. Türk gayrimenkul ve inşaat sektörünün kalitesi tüm dünya tarafından teyit edilmiş durumda. Türk müteahhitleri yurt dışı işlerinde özellikle tercih ediliyor. Biz de bakanlık olarak sadece konut sektörü değil bütün yatırımcıların ve onların inşaat yatırımlarının her türlü kolaylıkları için çeşitli düzenlemeler yaptık. Ayrıca Tapu Kadastro Müdürlüğümüz ile 12 ülkede ofisler açacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Türkiye’de satın alım yapan kişiler yurt dışında temsilciliklerimize giderek başvurular yapabilecek."