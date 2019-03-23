FİNANS

Arap yatırımcılardan gayrimenkul fuarına yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez Bölgesinden yatırımcıları, acenteleri ve bireysel alıcıları buluşturan 13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi başladı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 13.’sü düzenlenen Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, Körfez Bölgesinden alıcı ve yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Junior Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez Bölgesinden yatırımcıları, acenteleri ve bireysel alıcıları buluşturan 13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, Hilton Convention Center'da başladı. Yoğun ilgi gören fuar yarın da tüm gün boyunca devam edecek.

Açıklamada fuar açılışındaki görüşlerine yer verilen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Türkiye'nin her yıl 1 milyon konutun satıldığı devasa bir piyasaya sahip olduğunu bildirdi.Türkiye'nin yerli yatırımcı olduğu kadar yabancı yatırımcı için de çok önemli ve güvenli bir pazar olduğunu ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu pazarı geliştirmek için önemli düzenlemeler yaptık. En önemli konu konut sahibi olanlara Türk vatandaşlığı alma yolunun açılması oldu. Bu yolla ülkemize giren değer 1,2 milyar liraya ulaştı. Türk gayrimenkul ve inşaat sektörünün kalitesi tüm dünya tarafından teyit edilmiş durumda. Türk müteahhitleri yurt dışı işlerinde özellikle tercih ediliyor. Biz de bakanlık olarak sadece konut sektörü değil bütün yatırımcıların ve onların inşaat yatırımlarının her türlü kolaylıkları için çeşitli düzenlemeler yaptık. Ayrıca Tapu Kadastro Müdürlüğümüz ile 12 ülkede ofisler açacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Türkiye’de satın alım yapan kişiler yurt dışında temsilciliklerimize giderek başvurular yapabilecek."

Demirtaş, 60’tan fazla firmanın katıldığı ve 7 binden fazla ziyaretçinin beklendiği zirvenin, bu tür zirvelerin lideri olarak görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisi şehirlerde yaşayacak. Ülkemizde sadece yüzde 15'lik bir kesim kırsalda yaşıyor. Bu durum şehirleri dönüştürmeyi mecbur kılarken artan nüfusa bağlı olarak barınma ihtiyacını da en üst seviyeye çıkaracak. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün önemini asla yitirmeyeceği aşikârdır ancak problem olan kısmı sürdürebilir olup olmaması. Bunun için yatırımcılar network ağı oluşturulmalı, potansiyellerin ortaya çıkartılması ve iş birliği içinde olunması gerekiyor. Gayrimenkul zirveleri de işin yapı taşı ve sektörün kalbi niteliğinde olacaktır."

- "İki günde 250 milyon dolarlık satış hedefliyoruz"

Organizasyonu düzenleyen Junior Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, açılışla birlikte Körfez Bölgesinden büyük bir yatırımcı ilgisi ile karşılaştıklarını belirterek, hemen hemen tüm Körfez ülkelerinden hem bireysel hem de heyet bazında katılım olduğunu kaydetti.

Türkiye'de konut alımı ile vatandaşlık şartının 250 bin dolara düşürülmesinin yabancı ilgisini önemli oranda artırdığını ve yabancıya satışların geçen yıl 40 bin adede ulaştığını ifade eden Öztunalı, bu ilgiyi fuarda da gördüklerini aktardı.

Öztunalı, "Fuarda 65 firma 400'den fazla projeyi sergiliyor. Bu yıl rekor bir satış bekliyoruz. İki günde 250 milyon dolarlık satış hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi

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