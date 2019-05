Araştırma - Z kuşağının iş yerindeki beklentileri daha farklı

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Great Place to Work Enstitüsü’nün kuşaklar arası iş beklentilerini incelediği araştırması, Z kuşağının ortaya çıkardıkları ürün ve hizmetler, esnek çalışma olanakları, bina ve ofislerin fiziksel şartları ile ilgili beklentilerinin X ve Y kuşaklarına göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

“Türkiye'nin En İyi İşverenleri Benchmark” isimli araştırma, 96 bin 269 çalışanın katılımıyla yapılırken araştırmaya katılan çalışanların yüzde 82’sini Y kuşağı oluşturdu, X ve Z kuşaklarının katılım oranları da yüzde 9.0 oldu.

Araştırmaya katılan Z kuşağı çalışanları, diğer kuşaklara göre daha fazla önemsedikleri ürün ve hizmetler, iş ve topluma katkı gibi saygı boyutları açısından incelendiğinde iş yerinde mutlu olduklarını belirtti. Bina ve ofisler, esnek çalışma koşulları, özel sosyal ve yan haklar gibi konularda ise beklentilerinin karşılanmadığını belirten Z kuşağının yüzde 86’sı “Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kesinlikle tavsiye ederim” derken, yüzde 83’ü “Burada birlikte gerçekleştirdiğimiz işlerden gurur duymaktayım” dedi. Z kuşağı katılımcılarının yüzde 79’u topluma değer katma biçiminden memnun olduğunu belirtirken, yüzde 68’i de bina ve ofislerinin iyi bir çalışma ortamı yaratmaya katkıda bulunduğunu, esnek çalışma koşulları ve özel sosyal yan haklara sahip olduklarını söyledi.

“Kuşaklar arası beklentiler farklı ama güven konusunda hemfikirler”

İş hayatında Y kuşağı temsilcilerinin çok daha fazla olduğunu belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, araştırma sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Araştırmada harika iş yeri kültürünün kuşaklar tarafından farklı şekillerde tanımlandığını gözlemliyoruz. Tüm kuşakların hem fikir olduğu konu ise güven. Harika bir iş yeri kültürü için kuşaklar arası güven zeminini sağlayabilmek bu nedenle önem kazanıyor. X kuşağı başarılı olmaya ve işini iyi yapabilmeye ehemmiyet veriyor. Y kuşağı yaptığı işte anlam arıyor. Z kuşağı diğer kuşaklardan esnek çalışma saatleri, sosyal olanak ve yan haklar konusunda ayrışıyor. Bu konularda beklentileri daha yüksek. Ayrıca gurur duyabilecekleri bir iş yerinde çalışmaya daha fazla değer veriyorlar.”

“Yaptıkları işte anlam bulamayanların yüzde 60’ı yeni iş arıyor”

Küresel çapta 400 bin Y kuşağı çalışanının dahil olduğu “Best Workplaces for Millennials” araştırmasına da değinen Toprak, şunları söyledi:

“Y kuşağı, kendilerine verilen sözlerden çok iş yerinde yaşadıkları tecrübelere itibar ediyor. Yaşadıkları deneyimler, unvanlardan ve sözlerden daha inandırıcı. Bu taleplerin karşılandığı iş yerlerinde çeviklik ve yenilikçilik konularında sekiz kat daha verimli çalışabiliyorlar. Araştırmadan elde edilen verilere göre, yaptıkları işte anlam bulamayan Y kuşağı çalışanlarının yüzde 60’ı yeni bir iş fırsatı arıyor, yüzde 21’i bir sene içinde işini değiştiriyor.”