Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için Powerchina International Group Limited, Powerchina Road Bridge Group Co. Ltd., Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığınca 17 yıl 9 ay 18 gün işletme süresi teklifi sunuldu.

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilen Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için Karayolları Genel Müdürlüğü salonunda teklifler alındı.

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş başkanlığında yapılan ihale için 2'si yabancı, 3'ü yerli, toplam 5 şirket ihale dokümanı satın aldı.

İhale için Powerchina International Group Limited, Powerchina Road Bridge Group Co. Ltd, Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı teklif sundu. Konsorsiyum tarafından Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için 5 milyar 292 milyon 205 bin 804,13 lira yatırım tutarı, 3 yılı yapım olmak üzere 17 yıl 9 ay 18 gün işletme süresi teklifi verildi.

- Aydın-Denizli Otoyolu Projesi

İhalesi yapılan kesim, İzmir'den Antalya'ya (Alanya) kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını kapsıyor.