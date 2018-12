"Bankaların reel sektöre daha fazla destek olması gerek"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, bankaların reel sektöre daha fazla destek olması gerektiğini belirterek, "Şu anda bankalardan kredi almak çok zorlaştı. Bir anda herkes bankalardan kaynak talebinde bulununca, herhalde talep istiap hadlerinin üzerine çıktı. Bankalar da haliyle sıkıntıda olanlara her an yardımcı olamıyor ama bu durum da sıkıntıyı daha fazla büyütüyor." dedi.

Sadece uzun yıllardır ciddi olarak iş yapan firmalara can suyu verilerek, onların yola devam etmesinin sağlanmasının önemine işaret eden Polat, "Onların batması herkese zarar verir, bir yerde domino etkisi yaratır. Ona çok dikkat etmek lazım ama bir sepetin içinde gerçekten çürük elmalar da varsa onları ayıklamak lazım. Çünkü diğerlerine sirayet ediyor." ifadelerini kullandı.

"Ben her zaman söylüyorum; AB bir gün Türkiye'yi almadığına pişman olacak, çünkü AB'nin şu andaki en büyük güvencesi Türkiye. Sağlam bir Türkiye onların işine geliyor esasında ama başka nedenlerden bunu bir türlü kabul edemiyorlar. Baktığınız zaman şu anda hepsinin elleri titriyor; 2050'de Avrupa topluluğu nüfusunun çoğunluğunun müslümanların eline geçeceği söyleniyor. Bu konuda panik haldeler, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir de Türkiye'nin zayıfladığını ve yol geçen hanı gibi bir ülke olduğunu düşünün, Avrupa'nın bittiği andır. Onun için bizi zora sokmaya çalışıyorlar ama bizim de elimizde kozlarımız var. Bence Sayın Cumhurbaşkanı da bunu iyi kullanıyor."

- "Algı operasyonuna karşı önlem almalıyız"

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Türkiye'ye ilişkin dış medyada ciddi bir algı operasyonu yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin nasıl olduğu değil de nasıl gösterildiği önemli. Dışarında bakıldığında sanki Türkiye'nin her sokağında savaş varmış gibi gösteriyorlar. Buna rağmen turizm sektörü bu sene olağanüstü iyi geçti. Fiyatlar düşük olmasına rağmen herkes memnun. Avrupalı insanlar da artık, Avrupalı siyasilerin ve onların etkisinde kalan medyanın, Türkiye'ye ilişkin algı operasyonunun doğru olmadığını görmeye başladılar ki bu kadar çok Avrupalı turist geliyor ülkemize. Biz algı operasyonuna karşı her an dikkatli olmalı ve iyi önlem almalıyız.

Türkiye'de şu andaki gidişata göre; yaklaşımlarda bir yumuşama ve ilişkilerde gelişme yaşanıyor. Uluslararası kontaktları olan iş insanlarının da bu noktada Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yardımcı olması lazım. Ben hem özel sektör temsilcisi hem de DEİK Türkiye - Macaristan İş Konseyi Başkanı olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama herkesin elini taşın altına koyması gerek. Yapsınlar da görelim felsefesini bırakmalıyız. 'Türkiye bizim' deyip hep birlikte ülkemize sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum."