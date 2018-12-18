BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012949 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048720 -1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027516 -0,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,099078 -0,72 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016119 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023044 -0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088574 -0,75 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022589 -0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043345 -0,48 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,033471 -0,41 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009805 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013854 -0,70 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013245 -0,58 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019118 -0,53 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009278 -0,45 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011012 -0,41(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

