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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049932 -0,23 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,051918 -0,12 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035435 -0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038926 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023299 -0,26 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018382 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103141 -0,09 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091108 -0,06 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048220 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012037 -0,45 Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF 0,029672 -0,15 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022003 -0,07 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015789 -0,06 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,067833 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019379 -0,28 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016782 -0,03 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017592 -0,03 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019195 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024620 -0,58 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024063 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025317 -0,55 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015428 -0,54 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015274 -0,54(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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