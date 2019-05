BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026789 -0,48 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032303 -0,43 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047546 -0,35 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081891 -0,34 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061402 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013840 -0,63 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013046 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025514 -1,85 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044505 -1,79 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017594 -1,72 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050163 -1,69 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080558 -1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021488 -1,63 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018477 -1,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014374 -1,26 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010082 -1,18 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,053008 -1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017505 -1,22 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021341 -0,85 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009694 -0,73 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014442 -0,69 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015344 -0,67(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)