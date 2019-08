BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060169 -0,99 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064484 -0,96 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032614 -0,94 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026569 -0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,066997 -0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013191 -0,17 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015143 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031542 -1,23 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043125 -1,18 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058819 -0,96 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019168 -0,85 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074898 -0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050315 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107321 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024767 -0,69 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073504 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,020737 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011013 -0,79 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019800 -0,75 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016443 -0,66 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023209 -0,37 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021416 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028590 -0,65 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025058 -0,64 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016578 -0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027486 -0,62 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028362 -0,62(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)