BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044677 -0,35 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061389 -0,34 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033840 -0,32 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064072 -0,29 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,053068 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015141 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023511 -0,63 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120894 -0,59 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,093955 -0,56 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,055420 -0,47 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,090098 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,015884 -1,00 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015600 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015628 -0,47 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015547 -0,37 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015800 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016377 -0,40 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010981 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012833 -0,14 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023123 -0,11 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018607 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028420 -0,59 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024911 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026615 -0,58 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026000 -0,58 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026283 -0,56(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)