BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068739 -0,58 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036937 -0,53 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055246 -0,45 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036627 -0,42 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063543 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013575 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015572 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042544 -0,93 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069187 -0,87 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,068456 -0,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060137 -0,82 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079786 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074503 -0,89 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107737 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073621 -0,75 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033296 -0,72 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059577 -0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016678 -0,76 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011439 -0,67 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020667 -0,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017065 -0,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024356 -0,61(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)