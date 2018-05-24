Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Söz konusu 5 ilde kanatlı hayvan eti üreticileri, entegre üretim tesislerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 27 Ekim 2017'de çıkardığı yönetmelikteki sözleşmeyi imzalamadığı gerekçesiyle üretim yapmama kararı aldı.

20 GÜNLÜK TAVUK KALDI



Yaklaşık 10 gün önce alınan kararla tavuk üretimi yüzde 80 azaldı. Entegre tesislerde ortalama 20 günlük tavuk kaldığı ve 20 günün sonrasında da beyaz et fiyatının iki katına çıkabileceği belirtildi.

Habertürk’ten Ramiz Kaan Oktar’ın haberine göre; Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) Başkanı Abdullah Koç, “Türkiye'de toplamda 14 bin üretici var. 35 yıldır olan sektörde ilk defa bir yönetmelik çıktı, bizler de buna uygun olarak çalışmak istiyoruz ancak entegre tesisleri bunu uygulamak istemiyorlar” dedi. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray da üretimin devam ettiğini ancak yüzde 80 oranında durduğunu vurgulayarak “Yaklaşık 20 gün sonra fiyatlar artmaya başlayacaktır” dedi.

YÖNETMELİKTE ÖNE ÇIKAN BAZI MADDELER ŞÖYLE:



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