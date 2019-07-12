Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, “Kripto para birimi Bitcoin bir ülke olsaydı, dünyadaki en fazla enerji talep eden 41’inci ülke olurdu” denildi. Raporda ayrıca 2019 yılında Bitcoin’in İsviçre'den daha fazla elektrik tüketeceği de öngörüldü.

Fiyat dalgalanmaları ve kripto para birimleri borsalarına yapılan saldırılarla gündemden düşmeyen Bitcoin’in aşırı elektrik tüketimi de birçok kişi tarafından eleştiri konusu oluyor. Bu noktada Cambridge Üniversitesi tarafından kripto para birimleri ağının kullandığı elektriği belirleyen ve diğer kurumların elektrik kullanımıyla karşılaştıran yeni bir araştırma yapıldı.

Araştırma Bitcoin’in yılda saat başına 61.76 terawatt elektrik kullandığını ve bu rakamla çoğu ülkeyi geride bıraktığını ortaya koydu. Çalışmada ayrıca Bitcoin’in bir ülke olsaydı, dünyada en çok enerji talebine sahip olan 41’inci ülke olacağı bildirildi. 2019 yılında Bitcoin’in İsviçre'den daha fazla elektrik tüketeceği de öngörüler arasında yer aldı. Çekya’da yıllık saat başına 62.34 terawatt elektrik kullanılırken, İsviçre’de ise saat başına 58.46 terawatt olduğu ifade edildi.