Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

MERKEZ BANKALARI YÜZLERCE KATINI TÜKETİYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekonomist Erkan Öz, “Bitcoin’i enerji harcaması ile gündeme getiriyorsak, muadili olan sistemlerin ne kadar enerji, daha ötesinde ne kadar kaynak harcadığına bakmak gerekir. Bitcoin adeta otomatik küresel bir Merkez Bankası gibi çalışmaktadır. Tüm merkez bankaları gibi para üretir ve bu paranın nasıl üretileceğine dair bir para politikası ortaya koyar. Bitcoin muadili olan Merkez Bankaları ne kadar enerji tüketmektedir? Bunu da ölçmek gerekir. Sadece Amerikan Merkez Bankası’nı (FED) düşünsek, FED’in en az 12 şubesi, bu şubelere ait binalar, araziler vs. vardır. Bitcoin bina arazi vs. çok kıymetli kaynakları kullanmaz. Ayrıca FED bünyesinde binlerce insan çalışır. Bu insanların ücretleri, yiyecek, giyim, barınma vs bir dolu temel ihtiyacını da hesaba katmak gerekir. Bitcoin ise otomatik bir bilgisayar programıdır ve bünyesinde bir tek insan bile çalıştırmaz. FED dışında da dünyada yüzlerce Merkez Bankası bulunur. Yani kullanılan bina, arazi ve insan kaynaklarını hesaplarken yüzlerce katını hesaplamak gerekir” dedi.