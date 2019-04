"BTM olarak her yaştan girişimciye destek veriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Direktörü İbrahim Elbaşı, "BTM olarak her yaştan girişimciye destek vermek amacıyla yola çıktık." dedi.

Elbaşı, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği desteklemek için kurduğu BTM ile bilim odaklı çocuk ve genç kuluçka merkezi Fikir Değirmeni düzenlediği Fikir Sahnesi'nde konuştu.

BTM olarak her yaştan girişimciye destek vermek amacıyla yola çıktıklarını belirten Elbaşı, "Bu yolculukta 7 yaşındaki çocuklarımızın fikirlerini de 77 yaşındaki dedelerimizin fikirlerini de aynı titizlikle dikkate alıyoruz. Kapımız her yaştan yenilikçi iş fikri olan girişimciye her zaman açık." ifadelerini kullandı.

Fikir Değirmeni Kurucusu Burak Kartal da sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fikir Değirmeni olarak hedefimiz, araştırarak öğrenen, deneyimleyerek kendini geliştiren bireyler yetiştirmek. Sahip olduğumuz en değerli insan kaynağı olan çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek, onları geliştirme imkanıyla buluşturarak geleceğin bilim insanlarına katılmalarına yardımcı olmayı arzu ediyoruz. Bu yolda daha çok çocuğa ulaşmak için ekip olarak çok çalışmaktayız. Bizlere destekleri için Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne teşekkür ederiz."