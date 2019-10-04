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CarrefourSA'dan "Bi Çanta İyilik"

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu: - "Raşit Bağzıbağlı'nın CarrefourSA'larda satılması için özel olarak tasarladığı ve 'Bi Çanta İyilik' sloganıyla marketlerimizde yer almaya başlayan çantalardan elde edilen tüm gelir, Temel İhtiyaç Derneği'ne aktarılacak"

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA ile Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) arasındaki iş birliği kapsamında, Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlanan çantalar "Bi' Çanta İyilik" sloganıyla satışa sunuldu.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bez çantaların tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, TİDER'le 7 yıldır iş birliği içinde olduklarını belirterek, iş birliği sayesinde 500 tondan fazla israftan kurtarılan ürünün, 20 binden fazla ihtiyaç sahibi kişiye ulaştırıldığını söyledi.

CarrefourSA olarak Türkiye'nin geleceğini oluşturan genç nesillerin iyi bir şekilde yetişebilmeleri amacıyla toplum refah düzeyinin yeterli seviyede olması gerektiğine inandıklarını vurgulan Kartallıoğlu, "Bu doğrultuda da TİDER’le devam eden iş birliğimiz kapsamında TİDER’e, dolayısıyla ihtiyacı olan insanlara katkı sağlayacak projeleri desteklemekten büyük onur duyuyoruz. Bu çerçevede de ülkemizin yetiştirdiği tasarımcılardan Raşit Bağzıbağlı’nın CarrefourSA'larda satılması için özel olarak tasarladığı ve 'Bi Çanta İyilik' sloganıyla marketlerimizde yer almaya başlayan çantalardan elde edilen tüm gelir, TİDER'e aktarılacak." diye konuştu.

Bu projede müşterilerilerle birlikte TİDER'i desteklediklerini bildiren Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Çantaları müşteriler satın alacak, TİDER'e olan destek artacak. CarrefourSA olarak, 'Destek LazımSA her zaman TİDER'in yanındayız.' diyoruz. Bu projeyi naylon poşetlerin kullanımının yasaklanmasıyla birlikte Sıfır Atık yolunda attığımız adımlardan biri olarak görüyoruz. Halihazırda CarrefourSA olarak marketlerimizde naylon poşet kullanımının yüzde 90'lara varan oranda azaldığı bir dönemde bu tür projelerle mevcut naylon poşet kullanımının tamamen sona ermesini hedefliyoruz."

- "İsrafı önlemek için atılan adımlardan biri"

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da CarrefourSA ile 2012 yılı Şubat ayından beri devam eden başarılı iş birliklerini destekleyecek projeler geliştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Tibuk, "TİDER olarak Türkiye'nin her ilçesinde tarafsız, şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir prensipler çerçevesinde çalışan gıda bankaları aracılığıyla insanlara, yine her ilde hayvan bakımevleri ve hayvan gönüllüleri aracılığıyla minik dostlarımıza destek olmak, ayrıca her ilde biyogaz ve kompost tesisleri aracılığıyla organik atıkları enerji ve gübreye dönüştürmek gibi israfı önleme adına bir vizyona sahibiz." ifadelerini kullandı.

Kamu ve özel sektör kuruluşlarla beraber çalışarak sıfır atık vizyonuna önemli katkılar sağladıklarını kaydeden Tibuk, "Bu katkının bir ayağı da ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlanan CarrefourSA marketlerinde satışına başlanan bez çantalar oldu. Bi’ Çanta İyilik projesiyle satılacak çantalar, TİDER’e gelir olarak israfı önleme adına yaptığımız çalışmalara katkı sağlanacak." şeklinde konuştu.

Çantanın tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı ise, özellikle kadınların tercih edebileceği tasarımlar üzerinde durduklarını söyledi.

İsrafı önlemek adına hayata geçirdikleri proje için çok mutlu olduğunu ifade eden Bağzıbağlı, "Ulvi amacı dolayısıyla Bi’ Çanta İyilik olarak adlandırdığımız projenin uzun yıllar devam etmesini isterim. İnsanlar, bu çantaları kullanırken hem naylon kullanımını azaltacaklar hem de şık çantalar kullanıyor olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

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CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu

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