"Döviz girdisinde fındığın Türkiye'ye katkısı minimum 3 milyar dolar olacak"

Yeni dönemde tarımda stratejik ürün olan fındığın da olduğu her konuyu ele alacaklarını, fındığı küçük yaşlardan beri tanıdığını belirten Pakdemirli, "Fındığa tabi ki bizim de en az Cumhurbaşkanımız kadar sahip çıkmamız gerekir. Fındığın ana vatanı Türkiye'dir, 600 yıldır da ihraç ediyoruz. Fındık hem tarıma hem sanayi hem de ticarete çok ciddi katkıları olan ürün. Fındık Karadenizliyi baba ocağına bağlayan üründür. Fındık burada hasat döneminde sizleri baba ocağına bağlıyor. Hasat döneminde Karadenizli burada buluşuyor." ifadesini kullandı.

"Fındığın en büyük fındık çalıştayı var. Amerika bunu her sene konuşuyor. Biz vermiş olduğumuz önemi göstermek maksadıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve ben bu yıl mayıs ayında fındığı konuşmaya Amerika'ya gidiyoruz. Her sene de mümkün mertebe orada olacağız. Çünkü dünyanın en büyük üretici olarak bizim orada olup en üst seviyeden temsil edilmemiz gerekiyor. Bu temsiliyet içerisinde fındıktaki kaliteyi ve verimi nasıl artırabiliriz, en iyi fiyatla, en iyi katma değerle nasıl değerlendiririzi mutlaka konuşuyor olmamız gerekiyor."

Fındığı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin çok önemsediğini vurgulayan Pakdemirli, fındıkta bu çalıştayı her yıl devam ettirmek istediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

- "TMO'ya gerek kalmadan FİSKOBİRLİK burada regülasyon görevi görsün"

"TMO olarak bugüne kadar çiftçimize ve müstahsilimize tam destek olduk, bundan sonra ida gerekiyorsa bölge insanına destek olmaya devam ederiz." diyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ama benim isteğim şu. FİSKOBİRLİK burada. Ben isterim ki TMO'ya gerek kalmadan FİSKOBİRLİK burada regülasyon görevi görsün. Tabii ki bazı şartlar yüzünden FİSKOBİRLİK bu görevi yerine getiremiyordu ama biz devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu güçle FİSKOBİRLİK'e bu sene bir can suyu verdik. İnşallah FİSKOBİRLİK de bunu iyi değerlendirecek ama bunun bir sonraki adımı FİSKOBİRLİK'in tek başına artık piyasada regüle edebilmesidir. Edemezse de biz yine TMO olarak oradayız ama bu işlerin, regülasyon kısmının asıl sadece fındık değil, tüm tarım ürünlerinde mutlaka birliklerin ve kooperatiflerin bu işleri yapıyor ve regülasyon görevini onların görüyor olması lazım ama olmadığı yerde de her zaman TMO olarak bölge çiftçisinin, insanının ve üreticisinin her zaman yanında oluruz."