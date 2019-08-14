Dünya madencileri İzmir'de buluşacak

İZMİR (AA) - Bu yıl 8. kez düzenlenecek MINEX-Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 23-26 Ekim'de Fuarİzmir'de kapılarını açacak.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ'den (İZFAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, MINEX Fuarı, Türk maden sektörünün kaliteli üretim gücünü uluslararası paydaşlarıyla bir araya getirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası iş birliğiyle iki yılda bir düzenlenen fuar, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilecek.

Fuar, IMMAT-7.Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi ile zenginleşecek, uluslararası bilim insanları, üreticiler, uygulayıcılar ve son tüketiciler olmak üzere maden sektörünün paydaşları buluşacak.

Dünya maden sektöründe kısa süre içinde büyük ilgi gören fuarda İngiltere, Amerika, Almanya, Çin, Fransa, İran ve Polonya başta olmak üzere maden sektöründe söz sahibi birçok ülke yer alacak, yerli yabancı çok sayıda ziyaretçi ağırlanacak.