Dünya un ve değirmencilik sektörü Antalya'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen "15. Uluslararası Kongre ve Sergisi" yerli ve yabancı binin üzerinde delegenin katılımıyla 25-28 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirildi.

TUSAF'tan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Kongre ve Sergisi" yerli ve yabancı binin üzerinde delegenin katılımıyla Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde yapıldı.

Global Ticaret Buğday ve Lisanslı Depoculuk” temasıyla düzenlenen kongreye aralarında Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanı Jeff Hole, Kansas Devlet Üniversitesi Tahıl Bilimi ve Endüstrisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gordon Smith ve ekibinin, Avrupa Un Değirmencileri Başkanı Bernard Valluis gibi isimlerin yer aldığı 10 ülkeden bin delege katıldı.

Yazılı açıklamada kongreye ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz 16 yıldır önemli başarılara imza atmaktadır. Düzenlemiş olduğumuz kongremiz, kendi alanında dünyanın ilk 10 kongresi arasında yer gösterilmektedir. Bu kapsamda da dünya un ve değirmencilik sektörünün yoğun katılımına sahip olmaktadır. 2 günlük kongre boyunca sadece buğday ticaretini ve unu değil, aynı zamanda ekonominin dinamiklerini ve finansı da değerli panelistlerimizle birlikte irdeledik. Federasyonumuzun temsil ettiği sektör, 25 milyar TL'lik büyüklüğe sahiptir.