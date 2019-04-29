FİNANS

Dünya un ve değirmencilik sektörü Antalya'da buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy: - "Ülkemiz, dünya un ihracatının yüzde 30’unu tek başına gerçekleştirerek 6 yıldır açık ara dünyanın un ihracat şampiyonudur"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen "15. Uluslararası Kongre ve Sergisi" yerli ve yabancı binin üzerinde delegenin katılımıyla 25-28 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirildi.

TUSAF'tan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Kongre ve Sergisi" yerli ve yabancı binin üzerinde delegenin katılımıyla Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde yapıldı.

Global Ticaret Buğday ve Lisanslı Depoculuk” temasıyla düzenlenen kongreye aralarında Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanı Jeff Hole, Kansas Devlet Üniversitesi Tahıl Bilimi ve Endüstrisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gordon Smith ve ekibinin, Avrupa Un Değirmencileri Başkanı Bernard Valluis gibi isimlerin yer aldığı 10 ülkeden bin delege katıldı.

Yazılı açıklamada kongreye ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz 16 yıldır önemli başarılara imza atmaktadır. Düzenlemiş olduğumuz kongremiz, kendi alanında dünyanın ilk 10 kongresi arasında yer gösterilmektedir. Bu kapsamda da dünya un ve değirmencilik sektörünün yoğun katılımına sahip olmaktadır. 2 günlük kongre boyunca sadece buğday ticaretini ve unu değil, aynı zamanda ekonominin dinamiklerini ve finansı da değerli panelistlerimizle birlikte irdeledik. Federasyonumuzun temsil ettiği sektör, 25 milyar TL'lik büyüklüğe sahiptir.

Tarım, orman ve balıkçılık sektörünün 2018 yılında toplam hasılasının 213 milyar TL olduğunu düşünürsek, sektörümüzün büyüklüğü daha iyi anlaşılmaktadır. Bununla beraber, Türkiye’nin 2014-2018 dönemindeki 5 yılda gerçekleştirdiği 74 milyar dolarlık bitkisel ürünler ihracatının tam 5 milyar dolarını da un sanayicileri gerçekleştirmiştir. Ülkemiz, dünya un ihracatının yüzde 30’unu tek başına gerçekleştirerek 6 yıldır açık ara dünyanın un ihracat şampiyonudur."

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Anahtar Kelimeler:
TUSAF un sektörü

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