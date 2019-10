Edirne'de verimi artan çeltik hasadında sona gelindi

Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE'nin sofralık pirincinin yüzde 50'sini karşılayan Edirne'de çeltik hasadı sürüyor. Tarlalarla aralıksız çalışan çiftçiler, bu yıl girdi maliyetlerinin yükselmesiyle para kazanamadıklarını belirterek alım fiyatlarının artmasını istiyor.

Edirne'de 450 bin dönüm alana ekilen çeltikte bu yıl geçen yıllara oranla yüzde 10 verim artışı ile 400 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Hasat edilen çeltik dev kömürlü kazanlarda 50-60 derece sıcaklıkta kurutulup kabuklarından ayrılmasının ardından pirinç olarak sofralarda yerini alıyor. Çeltik üreticileri bölgeye göre artan verimlerinin girdi maliyetlerinin yükselmesiyle bu yıl hasat ettikleri çeltikten para kazanamadıklarını dile getirdi. Edirne'nin Yunanistan'a sınır Meriç Nehri'nin kıyısında 15 bin dekar ekili araziye çeltik ekimi yapan Üyüklütatar köyü sakinleri çeltik alım fiyatlarının artmasını istiyor. Üretici Rahmi Arasan, çeltik verimlerinde artış olduğunu fakat bunun fiyatlara yansımadığını belirterek, "Bu yıl verimler güzel alım fiyatları düşük. Şu an çeltik 3.20 liradan alınıyor. Biz üretici olarak girdi fiyatlarını hesapladığımızda 3.50 üzerinde olmasını bekliyorduk. Üretimden yaptığımız masraflar geçen yıla göre fiyatını ikiyi katladı ama çeltik geçen yılki fiyatların bile altına satılıyor" dedi. Üretici Vahdettin Tüfekçi de, "Hasatta son aşamalara yaklaştık. Verim güzel hasat da güzel gidiyor. Çeltik alımlarında ilk günlere göre düşüş var. Şimdi Türkiye Mahsülleri Ofisi (TMO) de alıma başlamış güzel gidiyor" dedi. Geçen yıla göre bu yıl çeltik alım fiyatlarının düştüğünü söyleyen Ali Gülsever ise, "Geçen yıl çeltik alım fiyatı 3.50 liraydı. Bu yıl alım fiyatı 3.20 lira. Ektiğimiz çeltik yaptığımız masraflarımız kurtarmıyor. Her yıl umut ile ektiğimiz çeltiği hayal kırıklığı ile hasat ediyoruz. Geçen yıla göre fiyatlarda artış olacağına 30 kuruşluk bir düşüş var" diye konuştu.

'MALİYET FİYATINA HASAT EDİYORUZ, ÇİFTÇİLER AZALIYOR'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, tarlalarda ektikleri ürünleri, mazot, ilaç, gübre gibi girdilerdeki fiyat artışı nedeniyle mahsulleri maliyet fiyatlarına hasat ettiklerini, bu nedenle bölgede çiftçilerin azaldığını söyledi. Arabacı, "Bu yıl ne buğday ne de çeltik, açıklanan fiyatlar tamamen bizim için maliyet fiyatlardır. Dönüm başına aldığımız mahsule göre devletin açıkladığı fiyatlar maliyet fiyatıdır. Bu şartlarda para kazanmak zor. Çiftçinin öz sermayesinden gidiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI