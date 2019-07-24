FİNANS

EGD: "İklim değişikliği" ekonomi gazetecilerinin gündeminde

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 09:36 | Son Güncelleme

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) Sapanca’da düzenlenen toplantıda Düzce’deki sel felaketine göndermeler yapıldı iklim değişikliği önlenmezse daha büyük felaketlerin kapıda olduğuna dikkat çekildi.

EGD: "İklim değişikliği" ekonomi gazetecilerinin gündeminde

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) Sapanca’da düzenlenen toplantıda Düzce’deki sel felaketine göndermeler yapıldı iklim değişikliği önlenmezse daha büyük felaketlerin kapıda olduğuna dikkat çekildi.
Küresel ısınma bu kez Sapanca’da masaya yatırıldı. EGD “İklim Ekonomisi” projesi kapsamında Birleşik Metal-İş ve Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (KETEV) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Düzce’deki sel felaketi damgasını vurdu.
Son dönemde dünyada ve Türkiye’de meydana gelen sel ve benzeri doğal felaketlerde iklim değişikliği etkisinin olduğunu belirten konuşmacılar iklim değişikliğinin önlenmesi için enerji politikalarının yenilenebilir kaynaklara yönelmesi gerektiği savundular.
"İklim Değişikliği, Enerji Dönüşümüne Sendikaların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Bakışı" başlıklı toplantıda söz alan Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, iklim değişikliğinin doğal dengeyi sarstığına dikkat çekerek, "Biz gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Bunun için iklim değişikliğini önlemek için daha çok çaba göstermeliyiz" dedi.
Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu ekonomi gazetecilerinin iklim değişikliği ve sürdürebilir enerjiye yönelik çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek iklim değişikliğinin çok önemli bir sosyal yara olduğunu belirtti.
Serdaroğlu iklim değişikliği ile mücadeleyi sendika olarak çok önemsediklerini vurguladı ve "Bu konuda sendika olarak bir eylem planı hazırladık. Bu çalışmayı da bu plan doğrultusunda ele alıyoruz. Bu konuda yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazırız. Dün Düzce’de sel oldu. Yarın nerede ne olacağını bilmiyoruz. İklim değişikliği doğru enerji politikaları ile önlenir. Biz bu yüzden yenilenebilir enerjinin tercih edilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.
Toplantının moderatörlüğünü yapan EGD Başkanı Celal Toprak da, Düzce’de yaşanan sel felaketine değindi. "Doğa adeta bizi uyarıyor" diyen Celal Toprak, "İklim Değişikliği Projesi” kapsamında bugüne kadar 30’a yakın bilimsel farkındalık toplantısı yapıldığını belirterek, “toplumsal bilinci artırmalıyız. İklim değişikliği Düzce’de başka yerlerde bize dokunuyor. O bize dokunmadan bizin iklim değişikliğine başta enerji politikaları olmak üzere her türlü önlemi alarak dokunmamız gerekiyor" diye ekledi.
Toplantıya katılan ekonomi gazetecileri iklim ekonomisi, yenilebilir enerji ve küresel ısınma konularında fikirlerini paylaştılar. Yenilenebilir enerji konusunda çelişki yaşamanın bilgisizlikten kaynaklandığını söyleyen gazeteci Çetin Ünsalan, bu konunun işçi, işveren toplumun her kesimini ilgilendirdiğine dikkat çekti.
"Gazeteci olarak üzerimize düşen çok şey var" diyen Serpin Alparslan ise karbon ayak izinden söz etti. Karbon ayak izinin mutlaka uygulanması gerektiğine değinen Serpin Alparslan, çinko eksikliği nedeniyle her yıl 100 bin, demir eksikliği nedeniyle ise her yıl 200 bin çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Dünya yaşanan iklim değişikliklerine ilişkin bilgiler veren gazeteci Ahmet Coşkunaydın; çevre sorunun ulusal değil, uluslararası bir sorun olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen sorunun bireysel olarak algılandığını ifade etti.
Bisikletçiler Derneği’nin bir araştırmasından söz eden gazeteci Murat Gülderen, vatandaşların yüzde 50’sinden fazlasının çalıştığı iş yerine 3-5 km mesafede oturduğunu kaydederek, "İnsanlar işlerine bisiklet ile gitseler muhteşem bir yakıt tasarrufu sağlanabilir. Bisiklet yollarının geliştirilmesine ihtiyaç var" dedi.
İklimi etkileyen etkenlerin iyi tespit edilmesi gerektiğini kaydeden gazeteci Mehmet Ali Doğan, "Bizi tüketime sürükleyenleri ortadan kaldıralım. Görmediğimiz zaman zaten tüketmeyeceğiz" dedi.
Toplantıda söz alan gazeteciler ve sendikacıların yenilenebilir enerjinin desteklenmesi için görüş birliğine vardılar. Gazeteci Çetin Ünsalan ve KETEV Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Aykanat’ın önerisi ile Yenilenebilir Enerjiye Destek Platformu kurulması için çalışma yapılması kararı alındı. Bu önerinin Küresel Isınma Kurultayı Komitesine’ne götürülmesi istendi. (Fotoğraflı)

EGD: EGD:

PARTNERAleyna Tilki'den Reynmen açıklamasıAleyna Tilki'den Reynmen açıklaması
Prof. Dr. Birkan: Türkiye’nin rekabet avantajı olan bir numaralı sektörü turizmProf. Dr. Birkan: Türkiye’nin rekabet avantajı olan bir numaralı sektörü turizm
Asansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliğiAsansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

İki maaşı da alacaklar!

İki maaşı da alacaklar!

Tofaş yıllık izin dolayısıyla 5-25 Ağustos'ta üretim yapmayacak

Tofaş yıllık izin dolayısıyla 5-25 Ağustos'ta üretim yapmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçakları dışarı çıkartacak yönetmelik yürürlüğe girdi

Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçakları dışarı çıkartacak yönetmelik yürürlüğe girdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Prof. Dr. Birkan: Türkiye’nin rekabet avantajı olan bir numaralı sektörü turizm

Prof. Dr. Birkan: Türkiye’nin rekabet avantajı olan bir numaralı sektörü turizm

Asansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliği

Asansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliği

ABD'nin ilk Türk belediye başkanı İTÜ’de

ABD'nin ilk Türk belediye başkanı İTÜ’de

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.