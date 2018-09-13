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Ekonomist Dr. Beyhan İncekara: Merkez'in kararı enflasyon beklentisi ile orantılı

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 625 baz puan artışla yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıkarttı.

Ekonomist Dr. Beyhan İncekara: Merkez'in kararı enflasyon beklentisi ile orantılı

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 625 baz puan artışla yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıkarttı. İKÜ Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekonomist Dr. Beyhan İncekara Merkez'in bu artış kararını yılsonu enflasyon beklentisi doğrultusunda, oranların birbiriyle uyumlu olması açısından yapıldığını ifade ederek ayrıca bunun enflasyonu baskılamanın bir gereği olduğunu vurguladı.

TCMB Para Kurulu Politikası (PPK), bugünkü toplantısında Türk Lirası'nda yaşanan değer kayıpları ve yüksek enflasyon nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 625 baz puan artışla yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıkarttı. Faiz kararı sonrası dolar 6.43 seviyesinden 6.01 seviyesine doğru sert düşüş gösterdi.

"ENFLASYONU BASKILAMANIN GEREĞİ"

Merkez'in bu hamlesinin beklenilenden de fazla olduğunu ifade eden İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekonomist Dr. Beyhan İncekara, "Bugün itibariyle Merkez Bankası'nın 625 baz puan faiz oranı artışını görüyoruz. Bu beklenilenden biraz daha yüksek bir faiz artışı oranı oldu. Ekonomistler olarak 400 ila 500 puana kadar bir artış yaşanmasını öngörüyorduk. Bu bizim bile beklediğimizin üzerinde oldu. Merkez Bankası'nın bu artışı, yılsonu enflasyon beklentisi doğrultusunda oranların birbiriyle uyumlu olması açısından yaptığını düşünüyorum. Bu yüksek artışın nedeni, ekonomideki ısınmayı azaltmaktır. Ekonomide daraltıcı politikalar uygulayarak enflasyonu baskılamanın bir gereğidir" dedi.

GELİŞMELER İZLENECEK

Yapılan bu faiz oranı artırımlarının, döviz piyasasına yapılmış müdahalelerin, swap işlemlerine gelen sınırlamaların döviz kurundaki hareketliliği azaltmak için yapıldığını ifade eden Dr. İncekara, "Faiz oranındaki bu artışların ekonomide nasıl bir yansıması olacağını dolar kurundaki hareketlilikler gösterecek. Buna ilave olarak siyasi gelişmeler de döviz kurundaki hareketin yönünü belirleyecek. İdlib konusunda Amerika, İran, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra, ekonomideki yılsonu verileri, beklentilerin sağlanması ve bunların uyumlaştırılması açısından böyle bir faiz oranı kararı alındığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Ekonomist Dr. Beyhan İncekara: Merkez'in kararı enflasyon beklentisi ile orantılı

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