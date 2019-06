“Elektronik dünyaya erişimi sağlamak ticaretin gelişimi için önemli”

3 milyonu aşkın kullanıcısı olan ininal, Visa iş birliği ile yepyeni bir kimlikle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Yenilenen ininal ön ödemeli kartlar, dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM’lerde kullanılabilecek. Yapılan iş birliğiyle, Türkiye’nin en rahat erişilebilir ve kolay kullanılabilir finansal aracı ininal, Visa güvencesiyle sunulmaya başlandı.

Toplantının açılışında konuşan Merve Tezel, inovasyonu tüm işlerinin merkezine koyarak çalıştıklarını, alışverişin ve ödemelerin gitgide dijitalleştiği bir dönemde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamanın ticaretin gelişimi için son derece önemli olduğunu aktardı.

Tezel, dolaşımdaki 3 milyon kartı ile ininalın ulaştığı ölçek sayesinde pek çok gencin ilk finansal ürünü konumunda olduğuna dikkati çekti.

- "Multinet Up, 40 bin üye iş yeri ağı ile aylık 2 milyon kart kullanıcısına hizmet veriyor"

Multinet Up Yatırımlardan ve Finansal Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baran Yıldırım da uzun süredir üzerinde çalışmakta oldukları iş birliğinin detaylarını paylaşmak için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Multinet Up, 40 bin üye iş yeri ağı ile yaklaşık 20 yıldır, aylık 2 milyon kart kullanıcısına hizmet veriyor. Multinet Up olarak, yatırımlarımız öncelikli hale getirdik. Bundan 3 yıl önce ininalın çoğunluk hissesini satın aldık. 2018 yılının başında 'Yes Kart' markamızı çıkardık. Operasyonlarımızın büyümesiyle önemli bir karar aldık. Bu 3 markamızı Multinet Finansal Hizmetler platformu altında toplamaya karar verdik. Bu yaklaşımın nedeni, şirketler arasındaki sinerjiyi ortaya çıkarmaktı. Aynı zamanda daha bütüncül bir yönetim benimsiyoruz.”