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Emre Kurttepeli attended “4th Financial Times Live Turkey Summit” as a speaker

FİNANS HABERLERİ  | 31.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

4th Financial Times Turkey Summit ; senior government officials , experienced investors, and Turkey’s leading companies with the participation of senior managers took place on 25th of May Wednesday.

Emre Kurttepeli attended “4th Financial Times Live Turkey Summit” as a speaker

Many speakers and panelists attended the summit, in ” The Digital Economy ” panel Emre Kurttepeli shared important information.

http://emrekurttepeli.com/en/emre-kurttepeli-spoke-in-4th-financial-times-live-turkey-summit/

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, 4th Financial Times Live Turkey Summit,

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