Enerji alanındaki inovasyon rolüyle ilgili dünya liderlerinden bilgi alınan, enerji başlangıcı için yeni iş modelleri ve sinerjilerinin belirleyerek daha verimli enerji sistemleri tasarlamak ve geliştirmek için anahtar endüstri oyuncularıyla işbirliği konularının ele alındığı konferansa; Emre Kurttepeli ” Bilim Girişimciliği Ekosistemi ” konulu panelin moderatörlüğünü üstlendi.

Emre Kurttepeli Hello Tomorrow: The Future of Energy Konferansı’nda panel moderatörü olarak yer aldı

