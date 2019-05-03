En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,94 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 2,07 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,06 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017003 -2,94 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101135 -2,07 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043222 -2,06 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040562 -2,04 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085139 -2,04 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,507060 -1,86 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022843 -1,73 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045568 -1,69 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,288078 -1,62 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023843 -1,60 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

