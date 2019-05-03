FİNANS

En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 15:33 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,94 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,94 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 2,07 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,06 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017003 -2,94 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101135 -2,07 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043222 -2,06 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040562 -2,04 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085139 -2,04 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,507060 -1,86 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022843 -1,73 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045568 -1,69 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,288078 -1,62 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023843 -1,60 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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