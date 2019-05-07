En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,66 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,61 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,59 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040116 -1,66 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018306 -1,61 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050465 -1,59 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036020 -1,51 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,047376 -1,49 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,259856 -1,42 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,172192 -1,32 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028984 -1,29 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,640652 -1,25 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099569 -1,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

