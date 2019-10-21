FİNANS

En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,48 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,48 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 2,81 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036015 -3,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,114017 -2,81 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063649 -2,56 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076280 -2,54 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014114 -2,51 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073977 -2,39 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026082 -2,37 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,413602 -2,14 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057148 -1,99 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023545 -1,92(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanınGüler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın
TBB/Aydın: Yatırımcılar toparlanmanın devam etmesini bekliyorTBB/Aydın: Yatırımcılar toparlanmanın devam etmesini bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kaybettiren yatırım fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi

Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın

Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın

TBB/Aydın: Yatırımcılar toparlanmanın devam etmesini bekliyor

TBB/Aydın: Yatırımcılar toparlanmanın devam etmesini bekliyor

Orman sahası, köylülerin gelir kapısı oldu

Orman sahası, köylülerin gelir kapısı oldu

Çinli turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a taşıtacak

Çinli turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a taşıtacak

Yurt dışı üretici fiyatları Eylül’de yıllık yüzde 11.15 düştü

Yurt dışı üretici fiyatları Eylül’de yıllık yüzde 11.15 düştü

Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.