En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,88 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,77 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,797223 0,95 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036783 0,88 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 31,079697 0,77 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,411822 0,68 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,796812 0,62 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,412787 0,58 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059934 0,55 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 31,124962 0,54 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,084575 0,53 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048354 0,53(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

