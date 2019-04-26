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"Enerjide değişim ve gelişimi lehimize çevirebiliriz"

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar: - "Türkiye’de her alanda olduğu gibi elektrik piyasasında da hızlı bir değişim ve gelişimle karşı karşıyayız" - "Söz konusu değişim ve gelişimi ancak iyi yapılandırılmış bir akıllı şehir vizyonuyla lehimize çevirebiliriz"

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, enerjinin herkesin hayatına dokunan bir konu olduğunu belirterek, "Türkiye’de her alanda olduğu gibi elektrik piyasasında da hızlı bir değişim ve gelişimle karşı karşıyayız. Söz konusu değişim ve gelişimi ancak iyi yapılandırılmış bir akıllı şehir vizyonuyla lehimize çevirebiliriz." dedi.

Pınar, 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nda Akıllı Şebeke Dönüşüm Stratejileri Panelindeki konuşmasında, geleceğin akıllı şebekeleri ve şehirlerini küresel bir perspektifle ele alınması gerektiğini söyledi.

Enerjide değişimin ve dönüşümün parçası olmanın gerektiğine işaret eden Pınar, konuşmasında akıllı şehirlere neden ihtiyaç duyulduğu ve şehirlerde kullanılan enerjinin nasıl akıllandırılabileceği konularına dünyadaki başarılı uygulamalardan örnekler verdi.

Pınar, şehirlerin akıllı sistemlere ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Enerji herkesin hayatına dokunan bir konu. Türkiye’de her alanda olduğu gibi elektrik piyasasında da hızlı bir değişim ve gelişimle karşı karşıyayız. Söz konusu değişim ve gelişimi ancak iyi yapılandırılmış bir akıllı şehir vizyonuyla lehimize çevirebiliriz. Bundan yola çıkarak AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ olarak faaliyet gösterdiğimiz 14 ilde tüm çalışmalarımızı en yüksek seviyede teknoloji, verimlilik ve müşteri memnuniyeti hedefi ile planlıyor, dünyadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kesintisiz ve sürdürülebilir enerjinin temel bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan Pınar, "Her ülkenin, hatta her bölgenin kendine has dokusu ve ihtiyaçları var. Herkes kendi coğrafyasına uygun ihtiyacı doğrultusunda çözümler üretmeli. Bu hususta bireylere olduğu kadar yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor." diye konuştu.

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Akıllı şebekeler enerji enerji dönüşümü Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar

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