Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde bir araya gelen 5 ev kadını, 'Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Pancar pekmezi üreterek başladıkları çalışma hayatında 1,5 sene boyunca para kazanamayan kadınlar, deneme yanılma yöntemiyle yaptıkları özel portakallı havuç reçeli ile bugün Türkiye'de 51 şubesi olan restoran zincirinin kahvaltı menüsüne girdi. Restoran için her ay 1,5 ton reçel üreten kadınların yeni hedefi fabrika kurmak.

Ankara Kalkınma Ajansı, Polatlı Ticaret Odası, Başkent Üniversitesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın iş birliği ile 2016 yılında hayata geçirilen 'Şeker Pancarı Tarımsal Üretime Dayalı Ürün Geliştirme Projesi' kapsamında, Polatlı merkezinde ve çevre köylerinde yaşayan gönüllü ev kadınlarına pancar pekmezi konusunda girişimcilik eğitimi verildi. Eğitim sonunda pancar pekmezi atölyesinde çalışmaya başlayan 13 kadından çoğu, çalışma şartlarının zorluğu nedeniyle işi bıraktı. Çalışmaya devam eden 5 kadın ise 'Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi'ni kurdu ve 'Panpek' adını verdikleri kendi markaları olan pancar pekmezini üretti.

51 ŞUBELİ RESTORANI ÖZEL REÇEL

Daha önce hiçbir iş tecrübesi olmayan kadınlar, 1,5 sene boyunca para kazanamadıkları halde işlerine sahip çıkarak, azimle çalışmayı sürdürdü ve diğer ev kadınlarına örnek olacak bir başarı öyküsüne imza attı. Pancar pekmezini bilinen bir marka haline getiren kadınlar, daha sonra işi büyüttü ve ürün çeşitliliğini artırdı. İlk defa kendi paralarını kazanmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, tarhana, sade ve sebzeli erişte, portakallı havuç reçeli ve kırmızı pancar reçeli üretmeye de başladı. 5 kadının, atölyelerinde deneme yanılma yöntemiyle geliştirdikleri özel portakallı havuç reçeli, ünlü bir restoran zincirinin kahvaltı menüsüne girdi. Kadınlar, Türkiye'de 51 şubesi olan restorana aylık 1,5 ton portakallı havuç reçeli üretiyor.

'BİZDE PATRON YOK, HEPİMİZ PATRONUZ'

Kıranharmanı köyünden Halime Yavuz, projeyi tanıtmak için köylerine gelen Kalkınma Ajansı ve Ticaret Odası yetkililerinin, muhtar olan eşinden yardım istediklerini, bunun üzerine çalışmak isteyen köylü kadınları toplayıp projeye ön ayak olduğunu söyledi. Pancar pekmezinin geçmişte köy evlerinde yapıldığını ifade eden Yavuz, "Bilen çok fazla yok artık, çok eskiden yapılıyordu. Sabah geliyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. Bizde patron yok, hepimiz patronuz biz, hem işçi hem patron öyle çalışıyoruz. İlk başlarda çok zorlandık. 2 yıl hiç kazancımız olmadı, yani almadan çalıştık, çok zordu. Tabii o yüzden başlayanlar bıraktı. Biz 5 kişi kaldık sonunda" dedi.

'5 BACI OMUZ OMUZA VEREREK DEVAM ETTİK'

İklime Yaşar ise Polatlı'nın tek kadın kooperatifi olduklarına dikkat çekerek, "Birimiz pes ettiğinde diğeri kaldırıyor onu, 'hayır, yılmayacağız devam edeceğiz, emek vereceğiz ki karşılığını alacağız' diyerek. Asıl kooperatifçilik işte bu. O yüzden biz bir arada olup, ısrar ederek, azmettik. 5 bacı omuz omuza vererek devam ettik. Pancar pekmezini satabilmek için fuarlara katıldık, marketlere gidip, tanıtım yaptık, gerektiğinde kapı kapı dolaştık. Bu çalışmalardan geri dönüş gelmeye başlayınca umutlandık" diye konuştu.

'DENEME-YANILMA YÖNTEMİYLE OLUŞTURDUK'

Yaşar, portakallı havuç reçelinin formülünü, atölyede deneme yanılma yöntemiyle oluşturduklarını belirterek, "Herkes evinde deneyerek, Ar-Ge çalışmaları yaparak bu hale geldi. Biz de ortaya çıkardık ve müşteriye sunduk. Beğenen çok kişi oldu, o talebe karşılık biz de üretmeye başladık. Şu anda Türkiye'de 51 şubesi olan bir lokantanın kahvaltı menüsündeyiz. Aylık 1,5 ton portakallı havuç reçeli gönderiyoruz biz onlara ve bayağı bir ses getirdi bizim reçelimiz, çok beğendiler" dedi.

'HEDEFİMİZ FABRİKA KURMAK'

Nilüfer Kart ise yakında daha büyük bir atölyeye taşınacaklarını, asıl hedeflerinin ise fabrika kurmak olduğunu kaydetti. İlk para kazandıklarında ağladıklarını ifade eden Kart, "Artık burası bize küçük geliyor, inşallah başka bir yere taşınacağız. İşimizin de ilerlemesi adına yeniden bir proje yazdık, ismi 'Anadolu Bacıları Güçleniyor'. Onaylandı, şimdi iki katlı bir bina tuttuk, orada her şey kapsamlı olacak, pancar pekmezimiz ayrı bir bölüm, erişte bölümümüz ayrı olacak. Kadın isterse her şey oluyor. Bizim zaten sloganımız da öyle, 'kadının elinin değdiği yerde bereket vardır' diyoruz, o yüzden kadın isterse her şey olur yeter ki istesin" diye konuştu.