Gazeteci yazar Şenkul’un “Ajans Haberciliği” kitabı için imza günü

Gökhan Artan / 30 Aralık (DHA) - Demirören Haber Ajansı (DHA) Ekonomi Müdürü Osman Şenkul’un İletişim fakültelerine kaynak ve kurumlar için de referans niteliğindeki son kitabı "Ajans Haberciliği" için imza günü düzenlendi.

Gazeteci yazar Osman Şenkul’u, Beyoğlu’ndaki Scala Kitapçısı’nda yapılan imza günü etkinliğinde arkadaşları ve meslektaşları da yalnız bırakmadı. İletişim fakültesinde eğitim gören öğrencilerin de ilgisiyle karşılaşan Şenkul, imza gününe gelen okurları için, bir bütün olarak haberin ve ajans haberciliğinin ana ölçütlerini ele alan kitabını imzalayarak okurları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Raflarda yerini alan “Ajans Haberciliği” adlı kitapta, haberleşme gereksinimi, haberin ve haberciliğin gelişimi ve teknoloji ve dijital çağın haberciliğe katkıları ve yeniçağ haberciliğinin esasları sade ve anlaşılır bir dille okuyucuya aktarılıyor.

“Ajans Haberciliği” kitabının önsözünde şu konuların altı çizildi:

“Günümüzde küresel düzeyde on binlerce gazete, televizyon ve radyo kanalına; sayısı milyonları bulan internet haber sitesine hizmet veren AFP, AP ve Reuters gibi kuruluşlar bağımsızlıklarını koruyabilmek için genel olarak 'gazetecinin el kitabı' benzeri başlıklar altında, habercilikle ilgili çok net kuralları içeren çalışmalar yayımladılar. Bu kuruluşlar çalışanlarının, mesleğin anayasası olarak nitelendirilebilecek bu kurallara sıkı sıkıya bağlı çalışmalarını esas olarak benimsediler. Bu kitapta okuyacağınız, öğreneceğiniz, üzerinde çalışacağınız kurallar ve stiller bütününün AFP, AP ve Reuters’in, geçen yüzyılın başından itibaren geliştirip uygulamaya koydukları ve gelişmeler ışığında güncelleştirdikleri anayasalarından ve on altı yılı Reuters'ta olmak üzere gazetecilikte geçen toplam 35 yıllık birikimimden süzüldüğünü belirtmek isterim."

Kitapta, Yeniçağ haberciliğinin temel kuralları ise şöyle sıralandı:

“- Yeni çağda haber, her zamankinden daha hızlı ve her zamankinden daha özlü olmalı.

“- Yeni çağda haber, her zamankinden daha net ve her zamankinden daha ilginç olmalı.

“- Yeni çağda haber, her zamankinden daha kısa ve her zamankinden daha anlaşılır olmalı.

“- Yeni çağda haber, her zamankinden daha güncel ve her zamankinden daha dürüst olmalı.

“- Yeni çağda haber, her zamankinden daha objektif ve her zamankinden daha özgün olmalı.” (Fotoğraflı)