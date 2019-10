Gıda hilesine karşı ucuz ve merdiven altı üretime dikkat

Açıklamada yer alan bilgilerde, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile sıvı yağda hile ve tağşişin korkunç boyutlara ulaşıldığı görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait bin 211 parti ürünle ilgili bilgileri kamuoyuna açıklamıştı.

Belediyelerin ilçe sınırı içerisindeki işletmelere daha kolay ulaşabildiğini, daha fazla personele sahip olduğunu dile getiren Bingöl, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın doğal olarak kayıtlı yerleri denetlediğini, sektörde kayıtlı olmayan, merdiven altı diye tabir edilen işletmelerin de bulunduğunu anlattı.

- "Tüketici maliyet-fiyat dengesine dikkat etmeli"

Bingöl, gıda üretiminde hile ve tağşiş yapan firmaların tespiti için vatandaşlara büyük önem düştüğünü kaydederek, şu uyarılarda bulundu:

"Tüketiciler, dışarıda yemek yerken maliyet-fiyat dengesini gözetmeli. Kırmızı etin kilogramı ortalama 50 TL. Bir porsiyon et yemeğine 100 gram girer. Yani döner, kebap ve benzeri gibi bir porsiyon et yemeğinin sadece et maliyeti 5 liradır. Bunun üzerine personel, kira, elektrik gibi giderleri de eklerseniz en az yüzde 150 üzerine koymanız gerekmektedir. Ayrıca İstanbul'daki kiralar da ve işletme sahibinin kârı göz önünde bulundurulmalı. Burada bir fiyat söylememiz mümkün değil ama tüketici onu kendisi tahmin edebilmeli."