Gıda hilesine karşı ucuz ve merdiven altı üretime dikkat

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Restorancılar ve döner üreticileri, dışarıdan yemek tüketen vatandaşları, hile ve tağşişe karşı merdiven altı ve çok ucuz ürünlerden uzak durmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait bin 211 parti ürünle ilgili bilgileri kamuoyuna açıklamıştı.

Açıklamada yer alan bilgilerde, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile sıvı yağda hile ve tağşişin korkunç boyutlara ulaşıldığı görüldü.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiye genelinde 100 bin civarında restoran ve lokanta bulunduğunu, bu işletmelerde 2 milyona yakın kişinin istihdam edildiğini belirterek, sektörün ekonomik hacminin 20 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Sadece İstanbul'da yemek sektöründe 50 bin civarında işletme bulunduğunu dile getiren Bingöl, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na denetim konusunda büyük işler düşüyor ancak denetimlerin sadece bakanlık tarafından yapılması çok zor. Burada artık belediyeler de devrede olmalı." dedi.