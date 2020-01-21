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  4. “Girişimci” ve “Yatırımcılar” buluştu

“Girişimci” ve “Yatırımcılar” buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 23:48 | Son Güncelleme

Melek yatırımcı kavramının Türkiye’deki en önemli temsilcisi Galata İş Melekleri, 5 Ekim 2012 tarihinde Ritz Carlton Otel’de ‘Yatırımcı Buluşması’ konferansı düzenledi.

“Girişimci” ve “Yatırımcılar” buluştu

Yabancı yatırımcıların Türkiye’yi daha yakından tanımalarına fırsat veren konferans, yenilikçi fikir sahibi Türk ve yabancı girişimcileri biraraya getirdi.

Galata İş Melekleri Başkanı Emre Kurttepeli tarafından yapılan Açılış konuşmasıyla başlayan konferansa, aralarında Skype ve Facebook’a yaptığı erken yatırımları ile dikkati çeken ve 2011’de yılın yatırımcısı seçilen Klaus Hommels, SoftTech Venture Capital’in Kurucusu ve Yönetici Ortağı Jeff Clavier, Kauffman Vakfı Danışmanı Paul Kedrosky, EG Yatırım Bankacılığı’nın Kurucusu ve Yönetici Ortağı Stefan Heilmann, Accel Partners’ın Londra ortaklarından Michiel Kotting ve Felicis Venture’nin Kurucusu ve Yönetici Direktörü Aydın Şenkut’un da bulunduğu birçok önemli yatırımcı katıldı.

Konferansın ikinci oturumu ise, Hanzade Doğan Boyner, Ali Sabancı, Özcan Tahincioğlu gibi girişimcilikleriyle önemli başarılara imza atan ve Türk ekonomisine yön veren iş adamlarının yanısıra TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakcı ile Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti.

“Teknoloji, Girişimci, Yatırımcı ve Girişim Sermayesi Yatırımlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri”, “Global Trendlere Yakından Bakış” ve “Türkiye’deki Gelişmeler ve Yeni Trendler” konularının ele alınacağı zirvede, girişimciler, şirketlerini yatırımcılara tanıtma ve stratejik ve finansal ortak bulma imkanına da sahip oldular.

“Girişimci” ve “Yatırımcılar” buluştu

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Anahtar Kelimeler:
Ritz Carlton Otel, melek yatırımcı, Emre Kurttepeli,

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