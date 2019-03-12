"Halka tuz eğitimi verilmeli"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Başkanvekili Rint Akyüz, Türkiye'de tuz tüketiminin limitin iki katı olduğunu belirterek, "Bunu düşürmek için halka tuz tüketimi eğitimi verilmesi lazım." dedi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm gıdalarda fazla tüketimin insana zarar verdiğini söyledi.

Gıdaları sağlıklı ya da sağlıksız yapan unsurun "tüketilen miktar" olduğunu ifade eden Akyüz, özellikle tuz ve şeker kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Akyüz, tuz ve şekerin insan hayatı için olmazsa olmaz olduğuna işaret ederek, her insanın kendi beslenmesine önem vermesi gerektiğini dile getirdi.

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin ihtiyaçlara daha kolay ve ucuza erişmeyi sağladığını belirten Akyüz, şöyle devam etti:

"Bu durum hayatımızın her alanına damga vuruyor. Artık dünyanın her noktasıyla iletişim daha kolay. İhtiyaç duyduğumuz enerji artık daha farklı kaynaklardan, daha temiz şekilde elde edilirken, aynı zamanda giderek ucuzluyor. Tıp ve sağlık alanında çığır açan gelişmelere her gün bir yenisi ekleniyor. En temel ihtiyacımız olan gıdalar konusunda da durum aynı. Dünyanın neredeyse her noktasında çok fazla çeşitlilikte gıdalara erişim sağlanabiliyor. Hem tarım hem sanayi üretimi daha verimli hale geldikçe, özellikle kalkınmakta ve gelir düzeyi yükselmekte olan toplumlarda bolluk gözle görülür şekilde artıyor. Yüzyıllar içinde bu bolluğun yaşandığı gıdalardan biri de tuz."