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"Halka tuz eğitimi verilmeli"

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Başkanvekili Rint Akyüz: - "Türkiye'de tuz tüketimi limitin iki katı. Bunu düşürmek için halka tuz tüketimi eğitimi verilmesi lazım"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Başkanvekili Rint Akyüz, Türkiye'de tuz tüketiminin limitin iki katı olduğunu belirterek, "Bunu düşürmek için halka tuz tüketimi eğitimi verilmesi lazım." dedi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm gıdalarda fazla tüketimin insana zarar verdiğini söyledi.

Gıdaları sağlıklı ya da sağlıksız yapan unsurun "tüketilen miktar" olduğunu ifade eden Akyüz, özellikle tuz ve şeker kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Akyüz, tuz ve şekerin insan hayatı için olmazsa olmaz olduğuna işaret ederek, her insanın kendi beslenmesine önem vermesi gerektiğini dile getirdi.

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin ihtiyaçlara daha kolay ve ucuza erişmeyi sağladığını belirten Akyüz, şöyle devam etti:

"Bu durum hayatımızın her alanına damga vuruyor. Artık dünyanın her noktasıyla iletişim daha kolay. İhtiyaç duyduğumuz enerji artık daha farklı kaynaklardan, daha temiz şekilde elde edilirken, aynı zamanda giderek ucuzluyor. Tıp ve sağlık alanında çığır açan gelişmelere her gün bir yenisi ekleniyor. En temel ihtiyacımız olan gıdalar konusunda da durum aynı. Dünyanın neredeyse her noktasında çok fazla çeşitlilikte gıdalara erişim sağlanabiliyor. Hem tarım hem sanayi üretimi daha verimli hale geldikçe, özellikle kalkınmakta ve gelir düzeyi yükselmekte olan toplumlarda bolluk gözle görülür şekilde artıyor. Yüzyıllar içinde bu bolluğun yaşandığı gıdalardan biri de tuz."

Tuzun ticarette yaygın kullanılabilecek bir para birimi yokken alışverişlerde kullanıldığını ifade eden Akyüz, 12. yüzyılda tüccarlar için tuzun altın değerinde olduğunu dile getirdi.

Akyüz, günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu tuz üretiminin kolay ve düşük maliyetli hale geldiğine işaret ederek, "Yaşanan tekelleşmeler, kıtlıklar geride kaldı. Neredeyse sofra tuzu bolluğu içindeyiz. Bunun doğal sonucu olarak, gıdalarda lezzet algısını artırması nedeniyle popüler olan tuz daha fazla tüketilmeye başlandı." dedi.

Araştırmaların, aşırı tüketilen birçok şeyin vücuda zarar verdiğini ortaya çıkardığını belirten Akyüz, "Bu durumdan tuz da nasibini almış. Aşırı tuz tüketimini kalp damar, böbrek hastalıkları gibi sorunlarla ilişkilendiren bilimsel kanıtlar giderek artıyor. Aşırı tuz tüketiminin önlenmesinin, sağlıklı bir toplum hedefi yönünde önemli bir adım olduğu artık çoğunluk tarafından kabul ediliyor. Gıda ve içecek sanayisi olarak bu konuda ülkemize sağlayabileceğimiz katkının bilincindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'de tuz tüketim miktarının yüksekliğine dikkati çeken Akyüz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tuz tüketimi limitin iki katı. Bunu düşürmek için halka tuz tüketimi eğitimi verilmesi lazım. Biz de sektör olarak gayret göstereceğiz. Bu eğitim sadece tuza yönelik olmamalı, tüm gıdalara ilişkin bir eğitim gerekiyor. Dengeli beslenmeyi bir şekilde öğretmemiz lazım. İnsanlar bu konuda bilinçlenirse kendi tüketim dengelerini zaten kurarlar. Eğitim sistemine dengeli beslenmenin eklenmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı ile bu konularda çalışıyoruz. Bu çalışmalarla halkın daha çok bilinçlendirilmesi lazım."

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Rint Akyüz tuz tüketimi Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili

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