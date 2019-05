İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Halkbank, kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik sunduğu "Repo (O/N) Endeksli - Getiri (Faiz) Korumalı Bono İhracı"nda 1 milyar lira satış yaptı.

Halkbank’ın Repo (O/N) Endeksli - Getiri (Faiz) Korumalı Bonosu 175 gün vadeli ve ayda bir (35 gün) kupon ödemeli olacak. Kupon ödeme dönemlerinde, KYD (O/N) Brüt Repo Endeksi Aylık (35 gün) değişim oranı ile ihraç vade başlangıç tarihinde belirlenen getiri (Faiz) oranı üzerinden hesaplanan kupon oranının karşılaştırılacağı ürün kapsamında; iki orandan yüksek olan, ilgili dönemdeki kupon oranı olarak belirlenerek yatırımcı hesaplarına aktarılacak.

Borçlanma Araçları piyasalarındaki finansal varlıkları çeşitlendiren ürünlerinin sermaye piyasalarına canlılık getirdiğine ve yatırım ortamına güçlü bir katkı sağladığına dikkat çeken Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kilimci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçtiğimiz günlerde tamamlanan, getirisi enflasyona endeksli tahvil ihracımızın yatırımcılardan gördüğü büyük ilgi, sermaye piyasalarına yeni ürünler sunma noktasında bizleri motive eden bir gelişme olmuştur. Kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcıların avantajlı ürünlerimize olan yüksek talebi sayesinde, bankamız altı ay vadede 1 milyar liralık satış yaparak yeni bir rekora daha imza atmıştır."

Bu ihraç sayesinde hem kaynak çeşitliliği sağladıklarını hem de yatırımcılara yüksek getiri güvencesi sunduklarını belirten Kilimci sözlerini şöyle tamamladı:

"Talep toplama esnasında yatırımcılarımıza, ihracın vade başlangıç tarihinde belirlenen bir getiri oranı taahhüdü verdik. Bunun yanında, vade sonunda güncel KYD (O/N) Brüt Repo Endeksi değişimini hesaplayarak ikinci bir getiri oranı hesaplayacağız. Bu getiriyi daha önce taahhüt ettiğimiz getiriyle karşılaştırarak, iki getiriden daha yüksek olanı yatırımcının kazancı olarak belirleyeceğiz. Yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor, biz de bu güvene layık olmak üzere sermaye piyasalardaki öncü oyunculardan biri olmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)



