"Hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadınların yanındayız"

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Yanınızdayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadınların yanında olacaklarını vurguladı ve "Kısaca hayatın her alanında erkeklere tanınan fırsatların tamamı, kadınlara da tanınsın diye, Yanınızdayız diye haykıracağız" dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her türlü etken, önyargı ve eylemle mücadele etmek amacıyla kurulan ‘Yanınızdayız Derneği’, İstanbul’da, ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak için “KadınErkekEşittirNokta” konferansını düzenledi. Yanınızdayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger, konferansın ve derneğin temel amacının, cinsiyet eşitliği konusunda erkeklerde zihniyet ve davranış değişimi yaratmak olduğunu söyledi.

Sunuculuğunu, ünlü oyuncu Mert Fırat ile sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’ın yaptığı konferansta toplumsal cinsiyet eşitliği, eşit eğitim imkânlarının sağlanması ve çocuk istismarının önlenmesi konuları tartışıldı.

Sanat ve iş dünyasından temsilcilerin de katılımıyla gerçekleşen konferansın açılışında konuşan Yanınızdayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger, derneğin kuruluş amacını da içeren konuşmasında şunları söyledi: “Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık gibi birçok alanda karşımıza çıkıyor. Erkekleri hedef alarak, erkeklerle birlikte; başta kadına yönelik şiddetin sonlandırılması için farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu noktadan hareketle, Mayıs 2018’de 40 erkeğin öncülüğünde Yanınızdayız Derneği’ni kurduk. Dernek erkeklerin aktif katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlıyor. 1.5 yılı aşkın süredir aktif olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün 90 kişiye ulaşan Yanınızdayız Derneği olarak, ‘Kadına ve çocuğa yönelik şiddet’ tamamen ortadan kalkana kadar sesimizi yükselteceğiz. Hukukun üstünlüğü ile cinsiyet ayrımcılığının olmadığı bir ülke inşa etmek ve sonrasında gelecek nesillere bu çağdaş yapıyı ve düşünce sistemini bırakarak, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadınların Yanınızdayız diyeceğiz. Kısaca hayatın her alanında erkeklere tanınan fırsatların tamamı, kadınlara da tanınsın diye, Yanınızdayız diye haykıracağız.” İfadelerini kullandı.

“KadınErkekEşittirNokta” konferansına Prof. Dr. Tayfun Atay katıldı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve ayrımcılığının, insan hayatına küçük yaşlarda öğretilen semboller, renkler ve cümle kalıplarıyla hayatlarımıza girdiğini vurgulayarak; “Toplumsal cinsiyetçilik konusu bugün görünen kısmından çok daha derin ve önemli tehlikeleri içinde barındırıyor. Özellikle erkeğe ve kadına biçilen haksız ve denk olmayan roller ve görevler, kadınlık ve erkeklik kimliklerinin toplum tarafından eşitsizlik olgusunu doğuruyor. Bu eşitsizlik arz ederek oluşan ve ortaya çıkan negatif durum; İnsanlığımızı budayarak erkekleşmenin ve kadınlaşmanın cinsiyetçi eşitsizlik kimliğini belirlemiş oluyor” dedi.

Cinsiyet ayrımcılığının daha küçük yaşlardan itibaren insan hayatına girdiğini önemle vurgulayan Atay; “Renk sembolizmi aslında, kesinlikle masum bir olgu değildir. Bu konuda yapılan cinsiyetçi sınıflandırmalar ve toplumun sıkça kullandığı bir takım jargonlar aslında cinsiyet ayrımcılığının temelini oluşturuyor. Geçmişe baktığımızda bile antropolojik kazı çalışmalarında toplum ve bireyin eşitliğini rahatlıkla görmekteyiz. Modern dünya dayatmaları, medya ve popülist akımların desteklediği erkeklik hegomonyasının altına girdiğinizde ve gerçek dünyadan, akıldan, çağdaşlıktan ve en önemlisi hukuktan soyutlanmış oluyorsunuz ve son derece bitik ve yıkık bir ruh hali içinde bir hayat sürüyorsunuz. Her zaman eşitlikçi bir algı ile cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak amacıyla hareket etmek asli amacımız olmalı. Çağdaş ve gelişmiş bir toplum olmak bu olgulardan geçmektedir” dedi.

Konferans kapsamında gerçekleşen “Berber Dükkânı Sohbeti” bölümünde de dernek üyeleri Murat Yeşildere, Ferhat Boratav ve Bahadır Erdem, “Erkek Terörüne Karşı Sıfır Tolerans” başlığı altında, toplumda kadına yönelik şiddet konusunda mesajlarını paylaştılar.

“Kadın Dostu Şirketler Konuşuyor” bölümünde ise Shell yetkilileri “Kadın Enerjisi Projesi” ile enerji sektöründe kadın çalışan sayısının artırılması ile yaptıkları çalışmaları aktardı. Mey Diageo temsilcileri ise Türkiye’de babalık izni uygulamasına ilişkin bilgi paylaştı. Türkiye’nin en büyük RO-RO şirketi DFDS’nin kadın kaptanı Şima Demir, denizcilik sektöründe kadın olmayı, Unilever Türkiye ve MNK Gıda yöneticileri de hayata geçirdikleri kadın dostu uygulamaları anlattı.

“Kadın-Erkek Yan Yana Olunca Çıkan Başarı” bölümünde ise KOTON’un kurucuları Gülden Yılmaz ve Yılmaz Yılmaz birlikte çalışmanın nasıl başarıyı getirdiğine dair deneyimlerini paylaştı.

Türkiye’de sivil toplumun, nasıl toplumsal değişimin önemli aktörlerinden biri haline geldiğinin kanıtı niteliğindeki Van YAKA