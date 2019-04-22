"Her şey dahil" paketinin konsepti değişiyor

Turizm sektöründe "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay, "Geçtiğimiz 30 sene Türkiye, turizmde sınıf atladı, dünyanın en önemli ülkeleri arasına girdi. Görünen o ki her şey dahil de önümüzdeki dönemde biraz dönüşüme uğrayacak." dedi.

Kınay, AA muhabirine, turizm sektöründe sık sık konuşulan "her şey dahil" sisteminin yaklaşık 30 yıl önce Türkiye'nin hayatına girdiğini söyledi.

Sistemin Türk turizmine devrim yaşattığını ifade eden Kınay, "Her şey dahil paketi, Türkiye'nin dünya turizmindeki en önemli silahlarından birisi oldu. Geçtiğimiz 30 sene Türkiye, turizmde sınıf atladı, dünyanın en önemli ülkeleri arasına girdi. En iyi uygulayan ülke Türkiye, en iyi uygulayan kent ise Antalya oldu." diye konuştu.

Gelinen noktada özellikle yeni neslin her şey dahil sistemine ilişkin beklentilerinin değiştiğini belirten Kınay, şu değerlendirmede bulundu:

"Görünen o ki her şey dahil de önümüzdeki dönemde biraz dönüşüme uğrayacak. Bu tabii tüketicinin arzusuyla olacak. Ne istiyor, neleri kullanmıyor, bunu masaya hep beraber yatıracağız. Bir taraftan şu konuşuluyor, her şey dahilde misafir otelde kaldığı için Türkiye'nin diğer özelliklerinden faydalanılmıyor. Aslında dünya klasmanında Türkiye, Anadolu tarihiyle, coğrafyasıyla, gastronomisiyle, müziğiyle, kültürüyle en büyük farklılık oluşturan ülkelerden birisi. Dolayısıyla yapılacak işlerden birisi de bundan sonra her şey dahil ile tarihi, kültürü, sanatı, gastronomiyi daha nasıl birleştiririz, bunu nasıl dahil bir paket haline getirebiliriz ve diğer ülkelerle aramızdaki farkı nasıl aşabiliriz, buna kafa yormamız gerekiyor."